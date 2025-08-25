App herunterladen
10.000 BTC geplant Philippinen planen strategische Bitcoin-Reserve von 10.000 BTC

Bitcoin-Reserve auf den Philippinen: Ein neuer Gesetzesentwurf sieht Käufe von 2.000 BTC über fünf Jahre vor – mit 20-jähriger Sperrfrist.

Josip Filipovic
Dog (Bitcoin)-Kurs0.002562 $-3.15 %
Eine Bitcoin-Münze, eine Hand, die ein Dokument unterzeichnet, und die philippinische Flagge mit einer historischen Kirche im Hintergrund unterstreichen die wachsende Rolle von Bitcoin auf den Philippinen.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Immer mehr Länder diskutieren über eine mögliche Bitcoin-Reserve
  • Während die strategische Bitcoin-Reserve in den USA bereits beschlossen wurde, schwappt die Krypto-Debatte zunehmend auch auf andere Länder über.
  • So hat der philippinische Abgeordnete Miguel Luis R. Villafuerte am 30. Juni 2025 den Gesetzentwurf Nr. 421 eingeführt, der formell den Titel “Ein Gesetz zur Schaffung der Strategischen Bitcoin-Reserve und zur Bereitstellung von Mitteln dafür“ trägt.
  • Die Maßnahme wurde am 29. Juli 2025 im Repräsentantenhaus gelesen und befindet sich derzeit im Ausschuss für Banken und Finanzintermediäre.
  • Das Gesetz sieht vor, dass die Zentralbank des Landes (BSP) fünf Jahre lang jährlich 2.000 Bitcoin kauft, mit einer Sperrfrist von 20 Jahren. Am Ende der Laufzeit würde dies 10.000 Bitcoin entsprechen.
  • Damit wäre das Land eines der ersten in Südostasien, das BTC als strategisches Gut einführt. Die Philippinen würden im Laufe der Zeit weitere Bitcoin zu akkumulieren und den Verkauf der Reserve ausschließlich zur Tilgung staatlicher Schulden erlauben.
  • “Die zunehmende Bedeutung von BTC für die Sicherung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf allen Kontinenten macht es für das Land zwingend erforderlich, bedeutende gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen”, schreibt der Abgeordnete hinter den Bitcoin-Plänen.
  • Nach Ablauf der Haltefrist könnte der Zentralbankgouverneur innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nicht mehr als zehn Prozent der Vermögenswerte verkaufen.
  • In seinem Gesetzesentwurf betont Villafuerte, dass ein Einstieg weiterer Länder in strategische Bitcoin-Reserven eine weltweite Kaufwelle auslösen könnte. Er verweist dabei auf die begrenzte Menge von 21 Millionen BTC und nennt die USA, China und Großbritannien als größte Bitcoin-Halter.
Auszug über die globalen Bitcoin-Reserven, Angebotsdaten und die Strategie der Philippinen für gesetzgeberische Maßnahmen und die Zusammensetzung der Schulden ab Ende 2024, wobei hervorgehoben wird, wie Bitcoin in die nationale Finanzplanung einfließt.
Textauszug aus dem Gesetzesentwurf / Quelle: Website Phillipinische Regierung
  • Außerdem verweist er auf die jährliche Wachstumsrate von 40 Prozent in den letzten fünf Jahren und fügt hinzu, dass die Philippinen aus der zunehmenden Rolle von Kryptowährungen auf den globalen Märkten Kapital schlagen müssten.
