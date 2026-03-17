PayPal baut die Reichweite seines Stablecoins PYUSD weiter aus. Künftig soll der an den US-Dollar gekoppelte Token in insgesamt 70 Märkten verfügbar sein. Damit erweitert der Zahlungsdienstleister den Zugang über die USA hinaus und stärkt seine Position im globalen Digitalzahlungsmarkt. Das berichtet Fortune und beruft sich auf Insiderquellen.

Nutzer in den neuen Regionen – darunter soll auch die Europäische Union sein – können PYUSD direkt über ihre PayPal-Konten kaufen, halten sowie senden und empfangen. Zudem ist der Transfer in externe Wallets oder die Umwandlung in lokale Währungen möglich. Nach Unternehmensangaben profitieren vor allem Händler von schnelleren Abwicklungen, da Zahlungen innerhalb weniger Minuten verfügbar sind.

PYUSD wurde 2023 in den USA eingeführt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund vier Milliarden US-Dollar steht der Stablecoin jedoch deutlich hinter Marktführern wie USDT und USDC.

Mastercard setzt auf Übernahme von Stablecoin-Infrastruktur

Parallel zur Expansion von PayPal verstärkt auch Mastercard sein Engagement im Krypto-Sektor, wie eine Pressemitteilung bestätigt. Der Zahlungsriese kündigt die Übernahme des Stablecoin-Infrastrukturunternehmens BVNK an. Der Deal kann ein Volumen von bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen, inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar.

Die Akquisition erfolgt wenige Monate, nachdem Gespräche zwischen BVNK und der Krypto-Börse Coinbase über eine mögliche Übernahme gescheitert waren. Damals stand eine Bewertung von rund zwei Milliarden US-Dollar im Raum.

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