- Bitcoin befindet sich seit mehreren Tagen im freien Fall und zieht den gesamten Krypto-Markt nach unten. Seit langer Zeit mussten die Anleger nicht mehr so kräftige Verluste hinnehmen. Im Wochenvergleich bricht die Leitwährung um knapp 16 Prozent ein und steht aktuell bei etwa 69.100 US-Dollar, hatte in den Morgenstunden aber sogar kurz die 60.000 US-Dollarmarke getestet.
- Der als Krypto-Stimmungsbarometer bekannte Fear and Greed Index steht aktuell bei 9 Punkten und damit klar im Bereich der “extreme Angst”. Damit sind die Investoren derzeit so verunsichert wie im März 2020, als der Covid-Crash ein globales Finanzmarktbeben auslösten und sowohl Bitcoin als auch die Aktienmärkte auf Talfahrt schickte.
- Die Frage nach dem Auslöser treibt den Markt um. Viele mögliche Schuldige stehen im Raum: Michael Saylor und Strategy, Ängste rund um Quantencomputer, massive Krypto-Verkaufsorders von Hedgefonds, brisante Bitcoin-Derivate-Konstellationen – oder womöglich der nominierte Fed-Chef Kevin Warsh. Was wirklich dahinter steckt, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Gründe für den Bitcoin Crash: Alle liegen falsch!“
- Phasen extremer Angst haben sich in der Bitcoin-Historie jedoch immer wieder als günstige Einstiegszeitpunkte für langfristige Investoren erwiesen. Nach dem Covid-Crash im März 2020 fiel der Kurs zeitweise auf rund 5.000 US-Dollar – wer damals kaufte, liegt heute noch immer mehr als 1.200 Prozent im Plus. In den Worten von Börsenlegende André Kostolany sind es gerade vor allem die “zittrigen Hände”, die aus dem Markt gedrängt werden. Hartgesottene Hodler bleiben dabei oder kaufen nach.
- Grundsätzlich taugt der Fear and Greed Index nicht als alleiniges Investmentsignal, da ein einzelner Indikator der Komplexität des Marktes nicht gerecht wird. Dennoch zeigt die Vergangenheit, dass Anleger, die in angespannten Marktphasen wie der aktuellen Ruhe bewahren, stark davon profitieren können. Eine psychologisch leichter zu handhabende Alternative zu Einmalkäufen: regelmäßige Bitcoin-Sparpläne.
