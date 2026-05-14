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Krypto-Markt hofft auf Durchbruch: bringt der Clarity Act heute die große Wende?

Die Spannung in der Krypto-Branche steigt. Heute entscheidet sich in den USA, ob der Clarity Act verabschiedet wird.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Brian Armstrong

Beitragsbild: picture Alliance

 | Die Krypto-Industrie wartet seit Monaten auf den Clarity Act

Während die traditionellen Märkte ein Allzeithoch nach dem anderen feiern, bewegt sich der Krypto-Markt weiter in einer Seitwärtsphase. Bitcoin fällt auf 79.700 US-Dollar und verliert innerhalb von 24 Stunden rund 1,53 Prozent. Ethereum notiert bei 2.260 US-Dollar und gibt um 1,35 Prozent nach. Noch deutlicher trifft es Solana. Der Kurs rutscht um 4,29 Prozent auf knapp über 91 US-Dollar ab. XRP hält sich mit 1,43 US-Dollar vergleichsweise stabil, kann sich dem negativen Markttrend aber ebenfalls nicht entziehen.

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Zusätzlichen Druck liefern die ETF-Abflüsse aus den USA. Aus den Bitcoin Spot-ETFs flossen am Mittwoch insgesamt 635,23 Millionen US-Dollar ab. Auch die Ethereum-Produkte verzeichneten Nettoabflüsse in Höhe von 36,3 Millionen US-Dollar. Damit setzt sich die vorsichtige Haltung institutioneller Investoren vor einer wichtigen politischen Entscheidung in Washington fort. Viele Marktteilnehmer warten auf neue Signale aus der US-Regulierung.

Krypto-Branche blickt auf Abstimmung zum Clarity Act

Im Mittelpunkt steht heute die Abstimmung über den Clarity Act. Das Gesetz soll die Zuständigkeiten zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und der CFTC klarer regeln. Die Krypto-Industrie wartet bereits seit Monaten auf die Entscheidung. Vor allem große Unternehmen aus dem Sektor erhoffen sich davon mehr Klarheit für den Umgang mit digitalen Vermögenswerten in den USA.

Unterstützung erhält der Gesetzentwurf unter anderem von Coinbase-CEO Brian Armstrong. Auch andere prominente Vertreter aus dem Krypto-Sektor sehen im Clarity Act einen möglichen Wendepunkt für die Branche in den USA.

Sollte das Gesetz verabschiedet werden, könnte das langfristig für mehr Planungssicherheit sorgen. Anleger erhoffen sich, dass die Entscheidung neuen Schwung in den Krypto-Markt bringt und institutionelle Investoren wieder stärker auf Bitcoin und andere Kryptowährungen setzen.

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