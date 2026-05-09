Spot Bitcoin ETFs verbuchen die sechste Woche in Folge Nettozuflüsse. Insgesamt flossen seit April über 3 Milliarden US-Dollar in die Produkte.

Spot Bitcoin ETFs verzeichnen derzeit die längste Phase kontinuierlicher Nettozuflüsse seit August 2025. Laut Daten von SoSoValue flossen seit Anfang April über sechs Wochen hinweg insgesamt rund 3,4 Milliarden US-Dollar in die Fonds.

Den höchsten Wochenzufluss registrierten die Produkte Mitte April. In der Woche bis zum 17. April summierten sich die Nettozuflüsse auf rund 996 Millionen US-Dollar. In der vergangenen Woche flossen weitere 622,7 Millionen US-Dollar hinzu.

Bitcoin-Anleger warten auf den Ausbruch

Damit setzt sich die Erholung institutioneller Kapitalströme fort. Zuletzt hatte es im Sommer 2025 eine längere Zuflussserie gegeben. Zwischen Juni und Juli verzeichneten die Spot Bitcoin ETFs damals sieben Wochen in Folge Nettozuflüsse von insgesamt rund 7,57 Milliarden US-Dollar.

Zum Wochenschluss schwächte sich die Dynamik jedoch wieder etwas ab. Nachdem zu Wochenbeginn noch deutliche Zuflüsse verbucht wurden, drehte dieser Trend am Donnerstag und Freitag ins Minus. Insgesamt beliefen sich die Nettoabflüsse an beiden Tagen laut SoSoValue-Daten auf mehr als 423 Millionen US-Dollar.