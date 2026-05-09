Die Netzwerkaktivität bei XRP schrumpft seit Monaten, zugleich ziehen sich Wale zunehmend zurück. Gerät der Kurs nun unter Druck?

Die Dynamik im XRP-Netzwerk hat sich in den vergangenen Monaten deutlich abgeschwächt. Wie Glassnode auf X mitteilte, ist die Zahl neu angelegter XRP-Adressen von rund 18.000 pro Tag im Dezember 2024 auf aktuell etwa 2.700 gefallen – ein Rückgang um 85 Prozent. Auch die monatlich aktive Umlaufmenge zeigt einen ähnlichen Trend: Sie sank im selben Zeitraum von 7,45 Milliarden XRP pro Tag auf rund 2 Milliarden.

New addresses appearing on the XRP network have collapsed from 18k/day in Dec 2024 to 2.7k/day today, an 85% decline.

Monthly active supply tells a similar story, dropping from 7.45B XRP/day to ~2B XRP/day over the same period.

The speculative wave that drove XRP's late-2024… https://t.co/wzKcbqNWHh pic.twitter.com/xnAll9pBkP — glassnode (@glassnode) May 7, 2026

Nach Einschätzung der Analysten ist die spekulative Welle, die den XRP-Kurs Ende 2024 angetrieben hatte, auf Netzwerkebene weitgehend abgeklungen. Daten von CryptoQuant deuten zudem darauf hin, dass die Zuflüsse großer Wallets auf Binance zuletzt deutlich zurückgegangen sind. Transfers sogenannter Wale gelten oft als Hinweis auf möglichen Verkaufsdruck. Dass diese Bewegungen nun auf den niedrigsten Stand seit 2021 gefallen sind, deutet zumindest auf eine Entspannung der Angebotsseite hin.

XRP verteidigt kurzfristige Struktur

Während die On-Chain-Aktivität rückläufig ist, zeigt sich der Kurs zuletzt stabil. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich XRP zwischen 1,417 und 1,435 US-Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei 1,420 US-Dollar und damit leicht über dem Vortagesschluss. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 87,6 Milliarden US-Dollar.

Charttechnisch notiert XRP oberhalb des EMA-20 bei 1,409 US-Dollar. Seit Anfang Mai lassen sich zudem höhere Hochs und höhere Tiefs erkennen – ein Hinweis auf eine leicht verbesserte kurzfristige Struktur. Solange dieser gleitende Durchschnitt verteidigt wird, bleibt das Bild neutral bis moderat positiv.

Wichtige Kursmarken

Auf der Unterseite bildet der Bereich um 1,417 US-Dollar die erste kurzfristige Unterstützung. Darunter rückt das Fibonacci-Level bei 1,390 US-Dollar in den Fokus. Ein Bruch dieser Zone würde das Chartbild eintrüben und die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Korrektur erhöhen.

Auf der Oberseite liegen die nächsten Widerstände bei 1,435 und 1,457 US-Dollar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 1,457 US-Dollar würde das bullische Szenario bestätigen und Raum in Richtung 1,520 US-Dollar eröffnen.

Momentum flacht leicht ab

Der RSI liegt bei rund 61 Punkten und signalisiert moderates Kaufinteresse, ohne in einen überhitzten Bereich vorzudringen. Gleichzeitig zeigt das MACD-Histogramm weiterhin positive Werte, wenngleich die Dynamik zuletzt etwas nachgelassen hat.

Die Bollinger-Bänder weisen mit einer Breite von rund 0,076 US-Dollar auf eine moderate Volatilität hin. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung befindet sich XRP derzeit in einer Konsolidierungsphase – eine Phase, in der sowohl Ausbrüche nach oben als auch Rücksetzer wahrscheinlicher werden.

Ausblick

Kurzfristig präsentiert sich XRP in einer neutralen bis leicht positiven Verfassung. Solange der Kurs oberhalb von 1,417 US-Dollar bleibt, ist die Struktur stabil und das Risiko größerer Rücksetzer begrenzt. Gelingt zudem ein nachhaltiger Ausbruch über 1,457 US-Dollar, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Rutscht XRP hingegen unter die Zone zwischen 1,388 und 1,390 US-Dollar, würde sich das Bild spürbar eintrüben und die Schwankungsanfälligkeit zunehmen.

Neutrales Szenario

Derzeit spricht vieles für eine Seitwärtsbewegung. XRP dürfte sich zunächst in einer Spanne zwischen 1,40 und 1,44 US-Dollar einpendeln, sofern der Kurs den EMA-20 bei 1,4096 US-Dollar verteidigt und die Unterstützung bei 1,417 US-Dollar hält. Bleibt der RSI im neutralen Bereich zwischen 50 und 65 und weiten sich die Bollinger-Bänder nicht deutlich aus, ist eine Stabilisierung auf diesem Niveau wahrscheinlich.

Bullishes Szenario

Ein bullisches Szenario gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn XRP den Widerstand bei 1,457 US-Dollar mit Dynamik überwindet. Etabliert sich der Kurs oberhalb dieser Marke und zieht das Handelsvolumen an, wäre eine Ausweitung der Bewegung in Richtung 1,44 bis 1,52 US-Dollar denkbar. Zusätzliche Bestätigung käme von einem RSI oberhalb von 70 sowie weiter positivem Momentum im MACD.

Bearishes Szenario

Auf der Unterseite rückt ein bearishes Szenario in den Fokus, sollte XRP unter das Fibonacci-Level bei 1,388 US-Dollar fallen. In diesem Fall könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich zwischen 1,34 und 1,38 US-Dollar ausweiten. Zusätzliche Schwächesignale wären ein RSI unterhalb der 50-Punkte-Marke sowie ein ins Negative drehendes MACD-Histogramm.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.