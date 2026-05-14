Fidelity International startet mit FILQ einen tokenisierten Liquiditätsfonds. Chainlink liefert Onchain-Daten zum Nettoinventarwert und Ausschüttungen.

Fidelity International, ein globaler Asset Manager mit Kundengeldern von rund einer Billion US-Dollar, hat einen tokenisierten Liquiditätsfonds gestartet, der von Moody’s Ratings bewertet wurde. Der neue “Fidelity USD Digital Liquidity Fund” (FILQ) wird über eine Blockchain-Infrastruktur ausgegeben, die mit Chainlink verbunden ist. Der Launch erfolgte über die Tokenisierungsplattform der Sygnum Bank.

Laut Sygnum erhielt der Fonds von Moody’s Ratings ein “AAA-mf”-Assessment. Diese Einstufung wird für Geldmarktfonds verwendet und signalisiert eine hohe Kreditqualität sowie starke Liquidität. “Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Kapitalmärkte. Er zeigt, wie tokenisierte Liquiditätsprodukte hochwertige, renditetragende Liquidität reguliert und skalierbar Onchain bringen können”, sagte Fatmire Bekiri, Head of Tokenization bei Sygnum.

LIVE: Fidelity International, a global asset manager with $1+ trillion total client assets, launches its first tokenized fund FILQ, powered by Chainlink.



Through onchain NAV, Chainlink is enabling Fidelity International to bring regulated yield-bearing liquidity into 24/7… pic.twitter.com/UOvs52neCR — Chainlink (@chainlink) May 13, 2026

Fidelity International mit Sitz auf Bermuda und Fidelity Investments aus den USA sind separate Unternehmen, die über ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen in unterschiedlichen Jurisdiktionen tätig sind.

Real World Assets auf dem Vormarsch

Mit FILQ erweitert Fidelity International die wachsende Präsenz von Chainlink im Bereich tokenisierter Real World Assets. Der Oracle-Gigant konzentriert sich darauf, Blockchain-Anwendungen mit externen Daten aus der realen Welt zu verbinden, die Onchain nicht nativ verfügbar sind.

Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt das Krypto-Projekt Onchain-Daten zum Net Asset Value (NAV) und zu Ausschüttungen des Fonds bereit. Internationale Investoren sollen dadurch den Fondswert und Auszahlungen nahezu in Echtzeit verfolgen können.

“Durch die Nutzung der branchenüblichen Chainlink-Plattform zur Bereitstellung verifizierbarer NAV- und Ausschüttungsdaten in Echtzeit verwendet FILQ die manipulationssichere Transparenz, die notwendig ist, um traditionelle Finanzmärkte sicher mit der Onchain-Ökonomie zu verbinden”, sagte Fernando Vazquez, President of Capital Markets bei Chainlink Labs.

Erst vor zwei Wochen wurde bekannt, dass das Projekt von Gründer Sergey Nazarov seine Oracle-Dienste auch auf Amazon Web Services bringt.