Quartalszahlen mit Spannung erwartet KI-Gigant Nvidia: Was die Quartalszahlen für den Krypto-Markt bedeuten

Der Chipkonzern Nvidia legt heute seinen Quartalsbericht vor. Analysten rechnen mit einem deutlichen Anstieg bei Gewinn und Umsatz. Was heißt das für den Krypto-Markt?

Dominic Döllel
Teilen
Nvidia-Logo am Firmensitz des Chipkonzerns, der am 27. August Quartalszahlen vorlegt

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nvidia ist mit über drei Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung das wertvollste Unternehmen der Welt
  • Der Aktien- und Krypto-Markt erwartet am heutigen 27. August (22:00 Uhr) mit Spannung den Quartalsbericht für das zweite Quartal von Nvidia.
  • Laut Bloomberg erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,01 US-Dollar. Dies entspräche einem Anstieg um 49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 0,68 US-Dollar.
  • Der Umsatz wird auf 46,2 Milliarden US-Dollar prognostiziert, ein Plus von 53 Prozent im Vergleich zu 30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.
  • Mit einer Marktkapitalisierung von über 4,4 Billionen US-Dollar gilt Nvidia derzeit als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt. Aufgrund seiner Schlüsselrolle in der Chipproduktion für Künstliche Intelligenz werden die Ergebnisse nicht nur im Technologiesektor, sondern auch an den globalen Finanzmärkten genau beobachtet.
Liniendiagramm, das die Performance von Nvidia (grüne Linie) und Bitcoin (orangefarbene Linie) von Ende Februar bis Ende August 2023 vergleicht und zeigt, dass Nvidia um 31,42 % gestiegen ist, während Bitcoin um 15,36 % gefallen ist.
Seit Jahresbeginn ist NVDA um 31 Prozent gestiegen I Quelle: Tradingview
  • Sollte sich die Analystenschätzung bestätigen, würde das hohe Gewinn- und Umsatzwachstum ein Signal dafür sein, dass die Nachfrage nach KI-Hardware weiterhin anhält. Dies könnte den breiteren Aktienmarkt stützen und die Risikobereitschaft der Investoren befördern.
  • Auch der Krypto-Markt steht indirekt unter dem Einfluss von Nvidia. Das Unternehmen produziert Grafikprozessoren, die nicht nur für KI-Anwendungen, sondern auch für Blockchain-Infrastrukturen und einzelne Mining-Prozesse genutzt werden.
  • Auch KI-Coins wie TAO und NEAR dürften sensibel auf die Quartalszahlen reagieren.
Quellen

