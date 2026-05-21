Nvidia meldet Rekordzahlen und treibt die Fantasie rund um KI-Infrastruktur weiter an. Davon könnten auch Bitcoin-Miner mit KI-Fokus profitieren.

Nvidia hat erneut starke Quartalszahlen vorgelegt und damit die Fantasie rund um KI-Investments weiter angeheizt. Der Chip-Riese steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal auf 81,62 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch beim Gewinn je Aktie übertraf Nvidia die Erwartungen der Analysten.

Für das laufende Quartal stellt das Unternehmen Erlöse von rund 91 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Zudem kündigte Nvidia zusätzliche Aktienrückkäufe in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar an und hob die Quartalsdividende deutlich an. Die Aktie des wertvollsten Unternehmens der Welt steht heute rund 1,3 Prozent im Plus.

Bitcoin-Miner hoffen auf KI-Boom

Für Bitcoin-Miner mit KI- und Rechenzentrumsplänen wie beispielsweise Riot oder CleanSpark sind die Zahlen dennoch ein positives Signal. Beide Unternehmen notieren rund 5 Prozent im Plus. Investoren sehen Unternehmen wie diese zunehmend als Profiteure der steigenden Nachfrage nach Rechenzentren, Stromkapazitäten und Hochleistungs-Computing.

Vor allem Nvidias Data-Center-Geschäft bleibt der zentrale Wachstumstreiber. Der Bereich erzielte im Quartal 75 Milliarden US-Dollar Umsatz. Laut CFO Colette Kress kamen mehr als die Hälfte davon von großen Cloud-Anbietern. Zudem habe sich der Umsatz mit KI-Cloud-Anbietern im Jahresvergleich mehr als verdreifacht.

Nvidia-Chef Jensen Huang sprach von der größten Infrastruktur-Expansion der Menschheitsgeschichte. Für Bitcoin-Miner, die ihre Energie- und Rechenzentrumskapazitäten zunehmend für KI-Anwendungen öffnen, bleibt der KI-Boom damit ein wichtiger Kurstreiber.

Während Bitcoin, Ethereum und Co. derzeit stagnieren, richten sich die Blicke des Krypto-Markts derzeit insbesondere auf Hyperliquid und Zcash. Auch das KI-Narrativ gewinnt derzeit wieder an Momentum.

Empfohlenes Video Sind Bitcoin-Mining-Aktien jetzt das bessere Investment?