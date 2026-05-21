Zcash steigt weiter stark und gewinnt binnen 24 Stunden rund 15 Prozent. So geht es jetzt weiter für den Privacy-Coin.

Zcash kurz vor Allzeithoch: Wie hoch kann ZEC noch steigen?

Zcash kurz vor Allzeithoch: Wie hoch kann ZEC noch steigen?

Zcash zählt weiter zu den stärksten Altcoins am Markt. In den letzten 24 Stunden stieg ZEC um rund 15 Prozent und setzte damit seine jüngste Rallye fort. Der Kurs profitiert derzeit von einem besseren Sentiment auf Social Media sowie einer breiteren Rückkehr des Privacy-Narrativs. Anleger suchen wieder stärker nach Kryptowährungen, die finanzielle Privatsphäre in den Vordergrund stellen. Auch die anhaltende Seitwärtsphase von Bitcoin und Ethereum trägt dazu bei, dass Krypto-Anleger sich auf die wenigen Coins mit anhaltendem Momentum stürzen.

ZEC in der technischen Analyse

Zcash bewegte sich in den letzten 24 Stunden in einer Spanne von rund 579 US-Dollar bis 690 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei rund 659 US-Dollar und damit etwa 26 US-Dollar über dem Schlusskurs des Vortags. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund elf Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert weiterhin deutlich über dem EMA-20 bei rund 606 US-Dollar. Das spricht übergeordnet für Aufwärtsdruck. Nach dem Anstieg bis auf 690 US-Dollar kam es jedoch zu einer kurzfristigen Korrektur. Die jüngsten Schlusskurse fielen von rund 673 US-Dollar auf 665 US-Dollar und zuletzt 659 US-Dollar. Das deutet auf eine laufende Retracement-Phase hin.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 654 US-Dollar und 634 US-Dollar. Auf der Oberseite bleiben 674 US-Dollar und 690 US-Dollar die nächsten relevanten Widerstände. Die Marktlage bleibt neutral bis leicht bullisch, solange ZEC oberhalb des EMA-20 handelt.

Nachlassende Beschleunigung

Der RSI liegt bei rund 66 Punkten und signalisiert damit weiter Stärke, ohne bereits einen klaren Überkauft-Zustand anzuzeigen. Das Histogramm zeigt jedoch eine nachlassende Beschleunigung des Aufwärtsdrucks. Das bestätigt die laufende Konsolidierung nach dem vorherigen Impuls.

Die Bollinger-Bänder zeigen weiterhin eine erhöhte Schwankungsbreite. Das obere Band liegt bei rund 693 US-Dollar, das untere bei rund 488 US-Dollar. Die Bandbreite beträgt damit rund 204 US-Dollar. Die aktuelle Marktphase lässt sich als impulsiver Aufwärtsmove mit anschließender Konsolidierung und steigender Volatilität beschreiben.

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Kurzfristige Prognose für Zcash

Kurzfristig bleibt die Prognose für Zcash am 21. Mai 2026 neutral bis leicht bullisch. Im neutralen Basisszenario bewegt sich ZEC weiter in einer Spanne von rund 659 bis 690 US-Dollar. Dieses Szenario hat mit 50 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit. Dafür spricht, dass der RSI oberhalb von 55 Punkten bleibt, der EMA-20 bei rund 606 US-Dollar weiter unter dem Kurs verläuft und das Fibonacci-Retracement oberhalb von 564 US-Dollar hält. Wichtige Marken bleiben die Unterstützung bei 654 US-Dollar und der Widerstand bei 690 US-Dollar. Ungültig würde dieses neutrale Szenario bei einem Rückfall unter 634 US-Dollar.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario sieht eine Ausweitung der Bewegung in Richtung 690 bis 800 US-Dollar vor und hat eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Dafür müsste ZEC den Widerstand bei 690 US-Dollar nachhaltig überwinden. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Marke, ein RSI-Anstieg über 70 Punkte und steigendes Volumen beim Ausbruch würden dieses Szenario bestätigen. Solange der Kurs nicht unter 654 US-Dollar fällt, bleibt diese bullische Variante technisch möglich. Das Fibonacci-Level des übergeordneten Trends liegt weiter bei rund 564 US-Dollar.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Es würde eintreffen, wenn ZEC unter die Unterstützung bei 634 US-Dollar fällt, der RSI unter 50 Punkte rutscht und der EMA-20 nach unten durchbrochen wird. In diesem Fall könnte sich die Korrektur zunächst in Richtung 623 US-Dollar und anschließend bis 580 US-Dollar ausweiten. Erst ein Anstieg über 690 US-Dollar würde dieses bearishe Szenario entkräften.

Für das Risikomanagement bleiben enge Stopps unterhalb von 634 US-Dollar relevant. Unterhalb dieser Marke würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.