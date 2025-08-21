- Die Senatorin von Wyoming, Cynthia Lummis, sagte, dass ein Gesetzentwurf für die Marktstruktur von digitalen Vermögenswerten “noch vor Ende des Jahres, idealerweise sogar schon vor Thanksgiving” auf dem Schreibtisch von US-Präsident Donald Trump landen wird.
- In ihrer Rede auf dem Wyoming Blockchain Symposium in Jackson Hole am Mittwoch sagte Lummis, dass es das Ziel der Republikaner sei, bis Ende September einen Gesetzesentwurf zur Marktstrukturierung durch den Bankenausschuss des Senats zu bringen. Darauf folge einer Prüfung durch den Landwirtschaftsausschuss des Senats im Oktober.
- Der Gesetzesentwurf soll einen umfassenden Regulierungsrahmen für Kryptowährungen schaffen, Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC und damit auch die Einstufung der verschiedenen Coins und Token klären, Begriffe definieren und Regeln für Exchanges, Broker und Verwahrer festlegen. Für diese entstünden damit neue Registrierungs- und Compliance-Pflichten, was zwar Kosten erhöht, aber Rechtssicherheit und den Eintritt institutioneller Akteure erleichtert.
- Die Pläne der Republikaner zur Verabschiedung der Marktstruktur im Senat folgten auf die Verabschiedung des Gesetzes über die Klarheit des Marktes für digitale Vermögenswerte (CLARITY) durch das US-Repräsentantenhaus im Juli.
- Lummis und andere Republikaner im Senat deuteten an, dass ihre Version der Gesetzgebung, die vorläufig den Titel Responsible Financial Innovation Act trägt, auf dem CLARITY Act aufbauen würde.
- Die regulatorische Lockerung für die Krypto-Branche macht sich derzeit in allen Ecken des Markts bemerkbar. So erklärte SEC-Chef Paul Atkins kürzlich, dass nur eine “sehr kleine Anzahl von Token” Wertpapiere nach dem US-Wertpapiergesetz seien. Ripple-Anhänger drängen daher aktuell auf einen XRP-ETF.
