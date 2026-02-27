- Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) plant harte Einschränkungen für White-Label-Plattformen. Die Regelungen zielen auf Stablecoin-as-a-Service-Anbieter ab und untersagen finanzielle Belohnungen, wie Bloomberg berichtet.
- Marktbeobachter bewerten die Richtlinien unterschiedlich. Einige warnen vor Panik und sehen darin nur eine Festschreibung bekannter Gesetze.
- “Die OCC-Richtlinie formalisiert lediglich, was bereits in GENIUS enthalten ist: Wir wussten bereits, dass Coinbase seine CRCL-Vereinbarung überarbeiten müsste, um sie eher einem Treueprogramm als einer Verzinsung von Einlagen anzunähern”, schreibt Mathew Sigel von Van Eck auf X.
- Jonathan Gould, der zuständige Behördenleiter, betonte vor dem Senat die Schutzmechanismen des Vorschlags. Diese senken die Wahrscheinlichkeit einer Einlagenflucht erheblich. Er versicherte, dass seine Institution jegliche Kapitalflucht präzise überwacht und umgehend reagiert.
- Die Beschränkungen treffen Unternehmen wie Paxos, die Bridge-Abteilung von Stripe und die Anchorage Digital Bank. Das OCC erwägt eine Limitierung, nach der jeder Emittent nur eine einzige Token-Marke anbietet. Im Gegenzug winkt ein verschlanktes Genehmigungsverfahren.
- Für Krypto-Akteure birgt der Vorstoß drastische Folgen. Coinbase muss die Vereinbarung rund um das Tickersymbol CRCL zu einem Treueprogramm umbauen, das keine Zinszahlungen darstellt. Das Arrangement von Paxos zur Herausgabe des PayPal-Coins PYUSD steht ebenfalls vor dem Aus, da Kunden dort vier Prozent Rendite erhalten.
- Das Gesetz greift achtzehn Monate nach Verabschiedung oder einhundertzwanzig Tage nach Erlass endgültiger Vorschriften. Es gilt stets die frühere Frist.
- Aus Investment-Sicht birgt der Eingriff Sprengkraft. Wegfallende Stablecoin-Zinsen zwingen Anleger zur Suche nach neuen Renditequellen. Dies treibt frisches Kapital potenziell in Bitcoin und Ether, da Investoren ungenutztes Kapital umschichten.
Empfohlenes Video
Stablecoins: Die neue Waffe der USA gegen Europa?
USDC kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in USD Coin (USDC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum USD Coin (USDC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+