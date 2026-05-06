Institutionelle Anleger erhalten bald ein weiteres Produkt für den Bitcoin-Markt. Die CME Group plant neue Futures auf Kursschwankungen.

Die CME Group erweitert ihr Angebot im Krypto-Bereich und plant die Einführung neuer Bitcoin-Volatilitäts-Futures. Der Handelsstart ist für den 1. Juni vorgesehen und steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Mit dem neuen Produkt will die CME Group Marktteilnehmern ein zusätzliches Instrument bieten, um auf Schwankungen des Bitcoin-Marktes zu reagieren oder bestehende Positionen abzusichern.

Die neuen Futures orientieren sich an der erwarteten Volatilität der Kryptowährung und nicht direkt am Preis selbst. Damit erhalten Investoren die Möglichkeit, gezielt auf Veränderungen der Marktbewegungen zu setzen. Solche Produkte spielen vor allem für institutionelle Anleger eine wichtige Rolle, da sie Risiken besser steuern und Handelsstrategien flexibler umsetzen können.

Bitcoin-Handel wird professioneller

Die CME Group zählt zu den größten Derivatebörsen der Welt und hat ihr Angebot im Bereich digitaler Assets in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert. Bereits bestehende Bitcoin- und Ethereum-Futures gehören mittlerweile zu den etablierten Produkten im institutionellen Krypto-Markt. Mit den neuen Volatilitäts-Futures geht das Unternehmen nun einen weiteren Schritt.

Im Mittelpunkt steht dabei die Schwankungsbreite des BTC-Marktes. Gerade bei Kryptowährungen gelten starke Kursbewegungen als typisches Merkmal. Für professionelle Händler ist die Volatilität deshalb selbst ein handelbarer Faktor. Die neuen Kontrakte sollen es ermöglichen, auf Marktbewegungen zu reagieren, ohne direkt Bitcoin kaufen oder verkaufen zu müssen.

BTC legte seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich zu / Quelle: BTC-ECHO

“Marktteilnehmer im Krypto-Bereich suchen nach regulierten Produkten, die ihnen die Möglichkeit bieten, von Marktbewegungen und dem damit verbundenen Engagement in digitalen Vermögenswerten zu profitieren“, sagte Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products bei der CME Group.

Und weiter:” Mit unseren neuen Bitcoin -Volatilitäts-Futures können Händler in die zukünftige Volatilität von Bitcoin investieren oder sich dagegen absichern und erhalten so Zugang zu einer wichtigen neuen Ebene des Risikomanagements.“

Bitcoin selbst hat sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt und rund 30 Prozent zugelegt. Aktuell notiert die Kryptowährung bei knapp über 82.000 US-Dollar.

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