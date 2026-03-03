- Eine der Optionsbörsen von Nasdaq, Nasdaq MRX, hat einen Antrag eingereicht, um bar abgerechnete, binäre Kontrakte auf den Nasdaq-100-Index anzubieten. Damit reiht sich das Unternehmen in eine wachsende Zahl von Wall-Street-Firmen ein, die das Feld der Prediction-Märkte testen.
- Das Unternehmen hinter der nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Wertpapierbörse der Welt will “Outcome Related Options” anbieten. Dies sind “Ja-oder-Nein”-Wetten, die zwischen 1 Cent und 1 US-Dollar bepreist werden.
- Das Angebot würde es Tradern ermöglichen, binäre Positionen auf Ereignisse zu beziehen, die mit dem Nasdaq-100 und dem analogen Micro Index verknüpft sind – nicht jedoch auf Ergebnisse, die andere Ereignisse betreffen, etwa Sport, Kultur oder Politik.
- Eine SEC-Genehmigung dürfte dazu führen, dass Nasdaq in den so boomenden Sektor eintritt. Auch Krypto-Trading-Plattformen wie Robinhood, Coinbase und Crypto.com integrieren bereits Prediction Markets.
- Weitere Wall-Street-Akteure wie die Intercontinental Exchange, CME Group und Cboe Global Markets haben ebenfalls in diesen Bereich investiert oder signalisiert, eigene prediction-market-ähnliche Angebote starten zu wollen.
- Der Krypto-Asset-Manager Bitwise stellte zudem im vergangenen Monat bei der SEC einen Antrag auf “PredictionShares”-ETFs, die Event-Kontrakte zur US-Präsidentschaftswahl 2028 halten sollen. GraniteShares und Roundhill reichten im Februar ähnliche Anträge ein.
- Trotz des geopolitischen Schocks durch das jüngste militärische Engagement der USA und Israel im Nahen Osten zeigt sich der Krypto-Markt währenddessen überraschend stabil – ein Altcoin kann sogar besonders stark zulegen. Die derzeitige Lage sorgt zudem zu einer Explosion bei den Abflüssen aus iranischen Krypto-Börsen.
