Inmitten der Eskalation im Nahen Osten versuchen Iraner ihre schmelzenden Rial-Bestände in den Krypto-Markt zu retten.

Nach dem von den USA und Israel angeführten Angriffen auf Iran sind die Abflüsse von Irans größter Krypto-Börse an diesem Wochenende sprunghaft angestiegen. Dies berichtet das Analyse-Unternehmen Elliptic.

Die Abflüsse sollen sich um 700 Prozent erhöht und bei Nobitex, der größten iranischen Krypto-Börse, auf nahezu 3 Millionen US-Dollar belaufen haben.

“Der Anstieg der Krypto-Asset-Abflüsse am vergangenen Samstag könnte Kapitalflucht aus Iran darstellen”, schrieb Elliptic-CEO Tom Robinson in einem Bericht am Montag. “Erste Nachverfolgungen der jüngsten Abflüsse von Nobitex deuten darauf hin, dass die Mittel an ausländische Krypto-Börsen gesendet werden”. Diese haben “historisch signifikante Zuflüsse aus Iran verzeichnet”.

Krypto-Börsen wie Nobitex ermöglichen es, Fiatwährungen wie iranische Rial in Kryptowährungen umzuwandeln. Anschließend können diese auf eigene Wallets abgezogen werden. “Das ermöglicht es, Gelder aus Iran zu bewegen und dabei einen Teil der Kontrolle des globalen Bankensystems zu umgehen”, sagte Robinson.

Iran hat sich angesichts weitreichender Sanktionen, gegen die sich das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und die Vereinten Nationen positionieren, zunehmend Krypto zugewandt. Elliptic berichtete im Januar, dass Irans Zentralbank ungefähr 507 Millionen USDT erworben habe, um den abstürzenden Rial zu stützen.

US-Senator Richard Blumenthal leitete wegen der angeblichen Rolle der Börse bei der Umgehung von Iran-Sanktionen kürzlich eine Untersuchung gegen Binance ein.

Trotz des geopolitischen Schocks durch das jüngste militärische Engagement der USA und Israel im Nahen Osten zeigt sich der Krypto-Markt überraschend stabil – ein Altcoin kann sogar besonders stark zulegen.

