BTC-ECHO
Das sagen BTC-ECHO-Leser 

Nach Bitcoin-Crash: Glaubt die Community noch ans Allzeithoch in diesem Jahr?

BTC-ECHO hat nach dem Bitcoin-Beben gefragt: Knackt BTC 2026 noch sein Allzeithoch? Die Abstimmung offenbart eine gespaltene Stimmung.

Johannes Dexl
Nahaufnahme einer Bitcoin Münze vor dem Chart von Bitcoin

Beitragsbild: picture alliance / Li Bro.photo

 | Geht es für Bitcoin weiter bergab oder kommt bald die Kehrtwende?
  • Die jüngste Umfrage in der BTC-ECHO-Community zeigt, wie gespalten die Stimmung nach dem jüngsten Kursrutsch ist. Auf die Frage, ob Bitcoin 2026 trotzdem noch sein Allzeithoch knackt, haben 7.324 Leser abgestimmt – mit einem hauchdünnen Vorsprung für die Bullen.
  • 48 Prozent rechnen damit, dass die Krypto-Leitwährung im weiteren Jahresverlauf noch über 126.000 US-Dollar steigt. 46 Prozent glauben dagegen, dass die Krypto-Leitwährung dieses Jahr nicht mehr an das Rekordniveau heranläuft. 6 Prozent sind unentschlossen.
  • Der enge Ausgang passt zur aktuellen Marktlage: Nach dem Wochenendanstieg bis rund 68.600 US-Dollar geriet Bitcoin zum Wochenstart erneut unter Druck und testete die Schlüsselzone um 65.000 US-Dollar.
  • Der Rücksetzer wurde von massiven Zwangsliquidationen begleitet. On-Chain-Daten deuten zugleich darauf hin, dass der Markt weiterhin in einer fragilen Bodenbildungsphase steckt. Kurzfristig dürfte daher entscheidend sein, ob sich um 65.000 US-Dollar genügend Kaufinteresse bildet – oder ob ein erneuter Test der Tiefs vom 6. Februar droht.

Möchtest du die derzeitige Kursschwäche nutzen und Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Coinbase machen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in BTC geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.

Empfohlenes Video
Blockchain-Forensiker packt aus: So funktionieren Krypto-Scams

Eine Sammlung verschiedener physischer Altcoin-Kryptowährungsmünzen, darunter Ethereum, Solana, Dogecoin und Cardano, die auf einer reflektierenden schwarzen Oberfläche angezeigt werden.
