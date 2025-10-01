- Metaplanet hat den Kauf von weiteren 5.268 Bitcoin (BTC) bekanntgegeben. Wie Präsident Simon Gerovich am heutigen Mittwoch, 1. Oktober, auf der Plattform X schreibt, hält das Unternehmen jetzt 30.823 BTC im Gesamtwert von 3,59 Milliarden US-Dollar.
- Damit ist Metaplanet zur viertgrößten Bitcoin-Treasury der Welt aufgestiegen – hinter Strategy, MARA Holdings, Inc. und XXI.
- Derweil regt sich auch der Bitcoin-Kurs. Der Wert der Kryptowährung Nr. 1 steigt im Laufe des Vormittags auf über 116.400 US-Dollar an – ein Tagesplus von 3,1 Prozent.
- Aktionäre begrüßen den Bitcoin-Fahrplan von Metaplanet. Seit Jahresbeginn ist MTPLF um 76 Prozent angestiegen. Damit schlägt das Wertpapier auch die Bitcoin-Performance im gleichen Zeitraum.
- Auf X weist der Analyst Adam Livingston auf die schiere Geschwindigkeit der Akkumulation hin: “Metaplanet hat seinen Bitcoin-Bestand verfünffacht und alle Schulden in etwa 120 Tagen getilgt. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Und sie haben das Geld, um das Sechsfache zu erreichen.”
- Mit über 640.000 BTC ist Strategy indessen nach wie vor die mit Abstand größte Treasury. Gründer Michael Saylor denkt aber gar nicht an ein Ende seiner Strategie. Er will BTC im Wert von einer Billion US-Dollar akkumulieren.
- Aktuell halten alle Bitcoin-Treasury-Unternehmen zusammen 858 Millionen BTC.
