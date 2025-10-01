App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.01 T $
Bitcoin-Kurs117,444.00 $3.79%
Ethereum-Kurs4,332.13 $5.22%
XRP-Kurs2.94 $4.38%
Cardano-Kurs0.842320 $7.82%
Solana-Kurs220.08 $7.20%
Dogecoin-Kurs0.244854 $7.73%
BNB-Kurs1,019.00 $2.24%
Polkadot-Kurs4.08 $6.52%
IOTA-Kurs0.175511 $8.23%
Official Trump-Kurs7.58 $4.16%
TRON-Kurs0.339951 $2.05%
Stellar-Kurs0.389055 $8.08%

"Wahnsinnige Geschwindigkeit" Metaplanet hält jetzt 30.823 Bitcoin

Die Geschwindigkeit, in der Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Metaplanet BTC vom Markt nehmen, erhöht sich. Das Unternehmen hält jetzt über 30.000 Bitcoin.

David Scheider
Teilen
Bitcoin-Kurs117,444.00 $3.79 %
Bitcoin kaufen
Auf einer großen digitalen Anzeige ist METAPLANET und SECURE THE FUTURE WITH BITCOIN vor einem feurigen, abstrakten Hintergrund zu lesen, der die kühne Vision von Metaplanet wiedergibt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Metaplanet hat gute Chancen, die drittgrößte Bitcoin-Treasury der Welt zu werden
  • Metaplanet hat den Kauf von weiteren 5.268 Bitcoin (BTC) bekanntgegeben. Wie Präsident Simon Gerovich am heutigen Mittwoch, 1. Oktober, auf der Plattform X schreibt, hält das Unternehmen jetzt 30.823 BTC im Gesamtwert von 3,59 Milliarden US-Dollar.
  • Damit ist Metaplanet zur viertgrößten Bitcoin-Treasury der Welt aufgestiegen – hinter Strategy, MARA Holdings, Inc. und XXI.
  • Derweil regt sich auch der Bitcoin-Kurs. Der Wert der Kryptowährung Nr. 1 steigt im Laufe des Vormittags auf über 116.400 US-Dollar an – ein Tagesplus von 3,1 Prozent.
  • Aktionäre begrüßen den Bitcoin-Fahrplan von Metaplanet. Seit Jahresbeginn ist MTPLF um 76 Prozent angestiegen. Damit schlägt das Wertpapier auch die Bitcoin-Performance im gleichen Zeitraum.
  • Auf X weist der Analyst Adam Livingston auf die schiere Geschwindigkeit der Akkumulation hin: “Metaplanet hat seinen Bitcoin-Bestand verfünffacht und alle Schulden in etwa 120 Tagen getilgt. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Und sie haben das Geld, um das Sechsfache zu erreichen.”
  • Mit über 640.000 BTC ist Strategy indessen nach wie vor die mit Abstand größte Treasury. Gründer Michael Saylor denkt aber gar nicht an ein Ende seiner Strategie. Er will BTC im Wert von einer Billion US-Dollar akkumulieren.
  • Aktuell halten alle Bitcoin-Treasury-Unternehmen zusammen 858 Millionen BTC.
  • Neben Bitcoin, Ethereum und Co. kannst du bei Bitpanda auch in Aktien wie Strategy (MSTR) investieren. Damit kannst du bei Bitpanda ein diversifiziertes Portfolio aufbauen. Günstig, sicher und seriös.
Empfohlenes Video
Top 3 unterschätzte Altcoins 2025 – noch vor dem Hype einsteigen?

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei goldfarbene Stablecoins, Tether (USDT) und USD Coin (USDC), schweben vor einem fallenden Börsendiagramm und einem Wall-Street-Schild.
Forscher schlagen AlarmRisiko Stablecoins: Lösen Circle, Tether und Co. die nächste Finanzkrise aus?
Eine digitale Illustration eines Kalenders, der auf Oktober eingestellt ist, mit Bitcoin-Symbolen und einer aufwärts gerichteten Grafik, die eine möglichen Bitcoin-Preisanstieg in diesem Monat hindeutet.
Bitcoin aktuellBitcoin hinkt hinterher – kann der Oktober die Wende bringen?
Eine digitale Illustration des Solana-Logos, bestehend aus kleinen Partikeln in Grün-, Blau- und Violetttönen, steht vor einem dunklen, verpixelten Hintergrund.
KursanalyseSolana (SOL): Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Turnaround?
Pump.fun
0.006803 $
27.11%
Zcash
91.38 $
24.07%
Pudgy Penguins
0.031663 $
18.68%
Bonk
0.000021 $
11.60%
Sei
0.297171 $
10.70%
Jupiter
0.460890 $
10.36%
Aptos
4.64 $
9.87%
NEAR Protocol
2.84 $
9.77%
Sky
0.071323 $
9.63%
Sui
3.47 $
9.57%
USDtb
0.997751 $
-0.29%
sUSDS
1.07 $
-0.19%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
-0.07%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
PayPal USD
0.999819 $
0.00%
USDC
0.999694 $
0.01%
USDS
0.999739 $
0.01%
Tether
1.00 $
0.04%
Ethena USDe
1.00 $
0.04%
USD1
0.999853 $
0.05%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren