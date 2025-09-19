App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.21 T $
Bitcoin-Kurs115,390.00 $-1.83%
Ethereum-Kurs4,464.94 $-2.83%
XRP-Kurs3.00 $-3.17%
Cardano-Kurs0.898062 $-3.47%
Solana-Kurs237.64 $-4.36%
Dogecoin-Kurs0.266323 $-5.83%
BNB-Kurs980.96 $-0.69%
Polkadot-Kurs4.42 $-3.13%
IOTA-Kurs0.187316 $-4.66%
Official Trump-Kurs8.43 $-2.88%
TRON-Kurs0.344683 $-1.86%
Stellar-Kurs0.390704 $-2.68%

Launch "früher als gedacht" MetaMask-Token bestätigt – kommt jetzt der große Airdrop?

MetaMask launcht einen MASK-Token. Damit rückt auch ein möglicher Airdrop für Millionen Wallet-Nutzer in greifbare Nähe.

Giacomo Maihofer
Teilen
Ethereum-Kurs4,464.94 $-2.83 %
Bitcoin kaufen
MetaMask

Beitragsbild: Shutterstock

 | Consensys ist die Firma hinter MetaMask, der größten Self Custody Wallet im Krypto-Space
  • Ethereum-Mitgründer und Consensys-Chef Joseph Lubin hat angekündigt, dass der heiß erwartete MASK-Token von MetaMask “früher als gedacht” starten könnte. Damit wird ein Thema konkret, über das die Community seit Jahren spekuliert.
  • Lubin erklärte, dass der Token eng mit der Dezentralisierung von MetaMask verbunden sei. Die Wallet, Infura und die Ethereum-L2 Linea sollen so stärker in die Hände der Community gelegt werden.
  • Lubin ließ offen, ob es einen klassischen Airdrop für Wallet-Nutzer geben wird. Doch der jüngste Linea-Tokenlaunch, bei dem 9,36 Milliarden Token an Nutzer und Entwickler verteilt wurden, schürt Spekulationen, dass MetaMask-Nutzer belohnt werden könnten.
  • MetaMask ist mit über 30 Millionen monatlich aktiven Nutzern die meistgenutzte Ethereum Wallet weltweit. Consensys, das Unternehmen hinter MetaMask, zählt zu den wichtigsten Infrastrukturanbietern im Ethereum-Ökosystem und entwickelt neben der Wallet auch Dienste wie Infura und die Layer-2-Lösung Linea.
  • MetaMask hat bereits einen eigenen Stablecoin herausgegeben, mUSD. Dieser kann auch über die hauseigene Kreditkarte durch eine Partnerschaft mit Mastercard ausgegeben werden.
  • Ethereum ist auf Bitpanda handelbar. Nutzerinnen und Nutzer können die Kryptowährung dort sicher und seriös kaufen und verkaufen.
Empfohlenes Video
Das passiert jetzt mit Bitcoin & Altcoins – Fed-Entscheid heute!

Quellen

Wallet-Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2025
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 30 Krypto-Wallets. Entdecke über 1.500 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Krypto-Wallet.
Jetzt zum Wallet-Vergleich 2025

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Josef Tětek, die eine Brille und ein schwarzes T-Shirt trägt, spricht auf der Bühne in ein Mikrofon über Bitcoin und hält in der anderen Hand ein Gerät mit blauem Hintergrund.
"In Afrika hat Bitcoin leider oft ein Scam-Image"Bitcoin bedeutet finanzielle Selbstbestimmung – Interview mit Josef Tětek
Jerome Powell mit grauem Haar und Brille, der Anzug und Krawatte trägt, spricht an einem Podium vor einem dunklen Vorhang im Hintergrund.
"Rückenwind für Bitcoin"Was die Fed-Entscheidung für Bitcoin bedeutet – das sagen Experten
Reihen von Kapuzenfiguren mit verdeckten Gesichtern sind mit rotem und weißem Binärcode, subtilen Andeutungen der amerikanischen Flagge und Spuren des Bitcoin-Symbols überlagert, die in das digitale Design eingewoben sind.
Spur führt nach Nordkorea2.000 Bitcoin weg in Sekunden: Der wohl teuerste Klick der Welt
Provenance Blockchain
0.041688 $
4.60%
Story
10.54 $
1.58%
Fasttoken
4.49 $
0.24%
USDtb
0.999889 $
0.24%
sUSDS
1.07 $
0.21%
Figure Heloc
1.04 $
0.13%
Dai
0.999675 $
0.12%
KuCoin
15.74 $
0.09%
Ethena USDe
1.00 $
0.08%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.03%
MYX Finance
12.16 $
-17.07%
Mantle
1.67 $
-8.49%
Pump.fun
0.007287 $
-7.29%
Sui
3.67 $
-7.18%
Jupiter
0.528068 $
-6.57%
Sky
0.072792 $
-6.41%
Pudgy Penguins
0.035850 $
-6.37%
Ondo
1.02 $
-6.10%
Arbitrum
0.492535 $
-5.99%
Bonk
0.000024 $
-5.96%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren