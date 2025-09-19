- Ethereum-Mitgründer und Consensys-Chef Joseph Lubin hat angekündigt, dass der heiß erwartete MASK-Token von MetaMask “früher als gedacht” starten könnte. Damit wird ein Thema konkret, über das die Community seit Jahren spekuliert.
- Lubin erklärte, dass der Token eng mit der Dezentralisierung von MetaMask verbunden sei. Die Wallet, Infura und die Ethereum-L2 Linea sollen so stärker in die Hände der Community gelegt werden.
- Lubin ließ offen, ob es einen klassischen Airdrop für Wallet-Nutzer geben wird. Doch der jüngste Linea-Tokenlaunch, bei dem 9,36 Milliarden Token an Nutzer und Entwickler verteilt wurden, schürt Spekulationen, dass MetaMask-Nutzer belohnt werden könnten.
- MetaMask ist mit über 30 Millionen monatlich aktiven Nutzern die meistgenutzte Ethereum Wallet weltweit. Consensys, das Unternehmen hinter MetaMask, zählt zu den wichtigsten Infrastrukturanbietern im Ethereum-Ökosystem und entwickelt neben der Wallet auch Dienste wie Infura und die Layer-2-Lösung Linea.
- MetaMask hat bereits einen eigenen Stablecoin herausgegeben, mUSD. Dieser kann auch über die hauseigene Kreditkarte durch eine Partnerschaft mit Mastercard ausgegeben werden.
