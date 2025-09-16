- Der Stablecoin der Web3-Wallet MetaMask, mUSD, ist offiziell live. Das teilte das Unternehmen am Abend des 15. September auf der Plattform X mit. Damit ist es der erste Stablecoin, den eine sogenannte Self-Hosted-Wallet lanciert.
- Die Contract-Adresse des Token, der sowohl auf Ethereum als auch auf Linea läuft, lautet: 0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da. Der Token soll den US-Dollar im Verhältnis eins zu eins abbilden.
- Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der Coin bereits auf Coingecko gelistet – bringt es aber lediglich auf eine Marktkapitalisierung von 24 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Der größte Stablecoin der Welt, Tether, hat eine Marktkapitalisierung von 170 Milliarden US-Dollar.
- “mUSD kann für Fiat-zu-Krypto-Onramps, Swaps, Trades und dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi) verwendet werden. mUSD kann auch über die MetaMask-Karte bei Mastercard-Händlern weltweit ausgegeben werden.” All das sollen Nutzerinnen und Nutzer im MetaMask-Ökosystem machen können.
- Stablecoins haben den Vorteil, dass man bei volatilen Marktphasen in sichere Assets traden kann, ohne aufwändig in Fiat wechseln zu müssen. Stablecoins wie USDC findest du auf Bitpanda.
