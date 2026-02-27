- MARA Holdings verzeichnet für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 1,7 Milliarden US-Dollar und verfehlt die Erwartungen der Wall Street damit deutlich.
- Eine Wertberichtigung der digitalen Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar treibt das Minus an und überschattet das operative Geschäft. Der Bitcoin-Kurs fiel im entsprechenden Zeitraum um rund 30 Prozent und belastete die Bilanz des Mining-Giganten schwer, der im Vorjahr noch Profit auswies.
- Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von rund 202 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von etwa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- MARA beendete das Jahr mit einem gewaltigen Bestand von 53.822 Bitcoin, wovon das Management rund 28 Prozent für zusätzliche Renditen am Markt verlieh oder verpfändete.
- Trotz der schwachen Quartalszahlen reagieren Investoren euphorisch und treiben den Kurs der MARA-Aktie nachbörslich um rund 16 Prozent auf fast 10 US-Dollar an.
- Der Markt feiert die strategische Neuausrichtung des Unternehmens vom reinen Bitcoin-Miner hin zu einem Anbieter für High-Performance-Computing und Künstliche Intelligenz.
- Eine neu geschlossene Partnerschaft mit der Starwood Capital Group soll ausgewählte Mining-Anlagen in Rechenzentren für Enterprise- und KI-Kunden verwandeln.
- Dieser Pivot spiegelt einen Branchentrend wider, bei dem Miner ihren exklusiven Zugang zu massiven Stromkapazitäten für KI-Rechenleistung monetarisieren.
- Durch Bitcoins Bärenmarkt geraten viele andere Miner derweil in die Bredouille. Eine Analyse von Bloomberg zeigt, dass der Hash-Preis, eine wichtige Kennzahl für die Rentabilität der Miner, kürzlich den niedrigsten Wert in seiner Geschichte erreicht hat.
- Bitcoin-Kenner sehen darin jedoch Anhaltspunkte für eine Bodenbildung im Bitcoin-Kurs. Alle weiteren Infos dazu im Video:
