- In Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank kommende Woche setzt sich der Krypto-Markt allmählich in Bewegung. Im Tagesvergleich steigt die Gesamtmarktkapitalisierung um 1,6 Prozent auf über 4,1 Billionen US-Dollar.
- Während es im Altcoin-Sektor zu teils kräftigen Kursanstiegen kommt, wirkt Bitcoin momentan vergleichsweise eher müde. Die Krypto-Leitwährung verbucht ein Plus von 1,2 Prozent auf Tagessicht und notiert somit bei 115.000 US-Dollar.
- Etwas deutlicher kann Ethereum zulegen. Die zweitgrößte Kryptowährung steigt um drei Prozent, knapp über 4.500 US-Dollar. Bis zu einem neuen Allzeithoch fehlen dem ETH-Kurs noch rund neun Prozent.
- Mit einem Anstieg über die 900-Dollar-Marke ist dieses Etappenziel dem BNB-Kurs erneut gelungen. Dem Binance-Coin genügt ein Tages-Plus von 1,5 Prozent, um bei 909 US-Dollar ein neues Rekordhoch aufzustellen. Somit rückt auch die Marke bei 1.000-US-Dollar ein gutes Stück näher.
- Top-Performer unter den zehn größten Kryptowährungen ist Solana mit einem Anstieg von rund acht Prozent in den vergangenen 24 Stunden.
- Wenige Tage vor einer möglichen Leitzinssenkung der U-Notenbank Fed schöpfen Anleger offenbar Mut. Welche Auswirkungen den Krypto-Markt erwarten könnten, erfahrt ihr hier: So wirkt sich die Fed-Zinswende auf den Krypto-Markt aus
- Das Timing hiebei scheint interessant: Wie Indikatoren anzeigen, wurde gestern offiziell die Altcoin-Season eingeleitet.
- “Der Langzeit-Chart von Altcoins ist sehr bullisch”, kommentiert dahingehend Krypto-Analyst Ted auf X. “Kurzfristig könnten Altcoins von ihrem Widerstandsniveau zurückgewiesen werden, was bessere Einstiegsmöglichkeiten bieten würde. Langfristig gesehen werden Altcoins jedoch deutlich höher steigen”, so seine Einschätzung.
