- James Wynn ist in der Krypto-Community zu einem lebenden Meme avanciert. Mit aggressiven Trading-Strategien machte er zunächst ein Vermögen und baute sein Portfolio zeitweise auf 87 Millionen US-Dollar aus. Doch 2025 ist nicht sein Jahr.
- Im Frühling verbrannte er gleich mehrfach zweistellige Millionenbeträge mit teils 40-fach gehebelten Bitcoin-Positionen. Wynn ging “long” und der BTC-Kurs brach ein, Wynn ging “short” und der BTC-Kurs erholte sich – die Geschehnisse glichen einer Realsatire.
- Nun wird der Krypto-Trader und Noch-Millionär erneut liquidiert, dieses Mal mit einer 10-fach gehebelten Long-Position auf Dogecoin. Der Kurs der “Mutter aller Memecoins” fiel zeitweise unter 0,21 US-Dollar – das war zu viel für Wynn.
- Mit 22.627 US-Dollar hält sich sein Verlust bei diesem erneuten Scheitern noch in Grenzen. Bezeichnend ist aber seine Reaktion: Statt aufzugeben, beschuldigt Wynn die Market Maker für seine jüngste Liquidierung. Die positive Seite: Nun könne es nur noch bergauf gehen.
- “Die Zeitachse ist bärisch und deutet auf einen Bärenmarkt hin. Es ist also Zeit, maximal Long zu gehen”, schreibt der Krypto-Trader nach der vermeintlichen Attacke der Market Maker gegen seine Positionen.
- Und teilt zugleich gegen die Fans von Dogecoin, Shiba Inu und Co. aus: “Schei* auf die Memecoin-Bande, man gibt ihnen ein Angebot und sie lassen einen einfach im Regen stehen. Das sind diebische Aasgeier.”
- Dabei hatte er einst selbst seinen Krypto-Reichtum dank Memecoin-Trades begründet. Wynn investierte einige Tausend US-Dollar in den damals relativ unbekannten Memecoin PEPE und konnte dadurch 25 Millionen US-Dollar Gewinn einstreichen.
- Seit März verzeichnet seine Wallet jedoch Verluste in Höhe von mehr als 21 Millionen US-Dollar. Mehr über seine Geschichte erfahrt ihr in diesem Artikel: “Bitcoin-Wal Wynn: Millionen verzockt – und wieder im Krypto-Casino“.
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+