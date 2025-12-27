- Auch an den letzten Handelstagen des Krypto-Jahres 2025 will die Trendwende nicht gelingen. Am Samstagmorgen steht der Bitcoin-Kurs bei 87.500 US-Dollar, was einem Kursverlust von 1,3 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Ethereum, XRP und andere Top Altcoins müssen ebenso moderate Verluste verkraften.
- Ganz anders das Bild bei den Edelmetallen: Der Goldpreis erklomm am gestrigen Freitag ein neues Allzeithoch bei 4.546 US-Dollar und setzte seine beeindruckende Rallye damit fort. Gleichzeitig stieg der Silberpreis auf bis zu 75,92 US-Dollar.
- Laut Analysten verursachen anhaltende geopolitische Spannungen wie der Konflikt zwischen den USA und Venezuela eine regelrechte “Flucht in Rohstoffe”. Darüber hinaus profitieren die beiden Edelmetalle von der Aussicht auf eine Lockerung der US-amerikanischen Geldpolitik im kommenden Jahr.
- Auf Jahressicht steht Gold etwa 73 Prozent im Plus, während Silber sogar einen Zuwachs von 162 Prozent verzeichnete. Zum Vergleich: Die Krypto-Leitwährung enttäuschte im gleichen Zeitraum mit einem 6-prozentigen Kursrückgang.
- Traditionell würde ein Niedrigzinsumfeld auch für Bitcoin und den Krypto-Markt bullishe Implikationen haben, doch die Anleger bleiben vorsichtig. Der Fear & Greed Index zeigt einen Punktestand von 23, was “extreme Angst” bedeutet. Im neutralen Bereich stand das Marktstimmungsbarometer zuletzt Ende Oktober.
- Weder Bitcoin noch Ethereum profitierten zuletzt von den Spot ETFs. In der vergangenen Handelswoche erlitten die BTC-Fonds Nettoabflüsse in Höhe von 584 Millionen US-Dollar, während die ETH-Indexfonds 80 Millionen US-Dollar einbüßten.
- Nachdem 2025 viele Krypto-Investoren enttäuschte, könnte das neue Jahr aber umso positiver überraschen. Warum 2026 die Belohnung für unerschütterliche Hodler werden könnte, lest ihr hier: “Dann steigt der Bitcoin-Kurs auf 240.000 US-Dollar“.
Das große Krypto Sterben – Wer 2026 wirklich überlebt
