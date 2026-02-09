Eine Umfrage von BTC-ECHO zeigt: Die meisten bleiben bei Krypto, doch ein erheblicher Teil der Community setzt derzeit lieber auf Gold und Silber.

Krypto-Markt im Sinkflug: Wandern Anleger zu Edelmetallen ab?

Krypto-Markt im Sinkflug: Wandern Anleger zu Edelmetallen ab?

Gold und Silber standen zuletzt im Fokus der Anleger. Wir haben daher nachgefragt, ob die BTC-ECHO-Community gerade eher in Edelmetalle investiert und dafür Krypto links liegen lässt.

Das Ergebnis zeichnet ein recht klares Stimmungsbild: Von insgesamt 14.349 abgegebenen Stimmen antworteten rund zwei Drittel mit “Nein”. Ein gutes Viertel stimmt hingegen mit “Ja” ab, setzt also momentan eher auf Edelmetalle. Ein kleinerer Anteil entfällt auf eine neutrale oder unentschlossene Option.

Damit zeigt die Umfrage vor allem eines: Trotz der aktuellen Dynamik bei den Rohstoffen bleibt Krypto für einen großen Teil der BTC-ECHO-Leserschaft die bevorzugte Anlageklasse. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die gerade Gold und Silber den Vorzug geben, nicht zu unterschätzen. Das kann auf kurzfristige Risikoreduktion hindeuten, aber auch darauf, dass viele Anleger ihr Portfolio breiter aufstellen und nicht ausschließlich auf digitale Assets setzen wollen.

Edelmetalle profitieren in solchen Marktphasen oft doppelt: Einerseits gelten sie als Inflationsschutz und Wertaufbewahrungsmittel, andererseits sind sie für viele Investoren vertrauter und agieren in Krisen als glaubwürdigere Absicherung als Bitcoin.

Unterm Strich deutet die Abstimmung weniger auf eine breite Abwanderung aus Krypto hin, sondern eher auf zunehmende Diversifikation. Ob der Edelmetall-Hype anhält oder wieder abflacht, dürfte auch davon abhängen, wie sich Inflationserwartungen, Zinsen und die allgemeine Risikostimmung in den kommenden Wochen entwickeln.

Besonders die historische Unterbewertung von Bitcoin und Co. gegenüber den Edelmetallen könnte laut Krypto-Bullen für eine Rotation zu digitalen Assets sorgen.

Möchtest du die aktuellen Einstiegskurse nutzen und Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Coinbase machen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.

Übrigens lässt sich auch in Edelmetalle in tokenisierter Form investieren: So kannst du “Krypto-Silber” kaufen.

Empfohlenes Video Die Wahrheit über Bitcoin als Investment.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden