Silber lässt sich inzwischen auch über die Blockchain handeln. Doch was steckt hinter tokenisiertem Silber, wie funktioniert das Investment und wo unterscheidet es sich von physischem Silber, ETFs und Kryptowährungen?

Tokenisiertes Silber: Zwischen Edelmetall-Investment und Krypto-Asset

In diesem Artikel erfährst du: Was tokenisiertes Silber wirklich ist und warum nicht jedes "Krypto-Silber" auch physisch hinterlegt ist

Wie Silber durch Tokenisierung digital handelbar gemacht wird

Warum sich physisch hinterlegte Silber-Token grundlegend von Derivaten und Perpetuals unterscheiden

Welche strukturellen und rechtlichen Risiken Anleger bei Silber-Token kennen sollten

Wie tokenisiertes, digitalisiertes und klassisches Silber steuerlich einzuordnen sind

Silber gilt seit Jahrhunderten als Wertaufbewahrungsmittel und spielt zugleich eine zentrale Rolle als Industriemetall. Mit der Tokenisierung hält das Edelmetall zunehmend Einzug in die Welt der Blockchain. Doch was verbirgt sich hinter “tokenisiertem Silber”, wie funktioniert das Investment und wo liegen die Unterschiede zu klassischem Silber, ETFs oder Krypto-Derivaten?

