Krypto-Insider schlägt Alarm: Kommt jetzt das große Token-Sterben?

Jeff Dorman, CIO des Krypto-Investmenthauses Arca, heizt auf X erneut eine Debatte an, die viele Anleger seit Monaten begleitet: Warum ist der Aktienmarkt derzeit so viel attraktiver als der Krypto-Markt – selbst für Menschen, die Krypto grundsätzlich positiv sehen?

Dorman verweist dabei auf Circle als Beispiel. Die CRCL-Aktie ist nach den jüngsten Quartalszahlen um über 30 Prozent in die Höhe geschossen – trotz fehlender Profitabilität. Equity-Investoren würden Circle dennoch einen Vertrauensvorschuss geben, weil Stablecoins als wachsendes Segment des Krypto-Markts gelten und die Aktie als Vehikel für künftiges Wachstum gesehen wird.

Als Kontrast dazu sieht Dorman profitable Krypto-Projekte wie Hyperliquid und Pump.fun, die massiv Cashflow generieren und bis zu 99 Prozent des Free Cashflows für Token Buybacks einsetzen. Doch genau dieses Vorgehen wird im Krypto-Space aufgrund deren frühen Entwicklungsstadien häufig nicht als förderlich für den Shareholder-Value, sondern teils gar als “Geldverschwendung” kritisiert.

Der Kern von Dormans Vorwurf richtet sich dabei insbesondere an Coinbase, Binance und Co., die ihre Kunden nicht ausreichend darüber aufklären würden, worin der Unterschied zwischen “equity-ähnlichen” Token profitabler Geschäftsmodelle und inflationären Token-Designs vieler Layer-1-Projekte liegt.

Das Ergebnis: Krypto werde von vielen Investoren weiterhin als ein einziger Makro-Trade behandelt – statt als Markt mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, Cashflow-Profilen und Bewertungslogiken.

So sagt er: “Fehlinformationen und mangelnde Aufklärung der Anleger sind nach wie vor das größte Hindernis für das Wachstum von Kryptowährungen.”

Ob man seiner Zuspitzung zustimmt oder nicht: Der Post trifft einen wunden Punkt. Denn ohne bessere Investor Education – über Token-Ökonomie, Verwässerung, Cashflow-Nutzung, Buyback-Mechanismen und Risikoprofile – sowie durchsetzbare Rechte für Token-Halter bleibt Krypto vorerst ein Markt, in dem Narrative lauter sind als Fundamentaldaten.

Doch während insbesondere krypto-native Unternehmen derzeit bärisch werden, zeigen sich TradFi-Insitutionen zunehmend bullisch. Auch ausgerechnet Jamie Dimons Großbank JPMorgan sieht einen massiven Aufschwung für den Krypto-Markt kommen.

