Ausgerechnet Jamie Dimons Großbank sieht einen massiven Aufschwung für den Krypto-Markt kommen. Das fordern die Analysten jetzt.

JPMorgan erwartet für die zweite Jahreshälfte steigende Kurse an den Krypto-Märkten. Voraussetzung für dieses bullishe Szenario ist die Verabschiedung umfassender Marktstrukturgesetze durch die US-Gesetzgeber bis Mitte des Jahres, wie Bloomberg berichtet.

Die Analysten der Bank betonen, dass das Gesetz regulatorische Klarheit schafft und die umstrittene Praxis der Regulierung durch Durchsetzungsmaßnahmen beendet. Gleichzeitig fördert der Vorstoß die Tokenisierung und erleichtert institutionellen Investoren den Markteintritt erheblich.

Der sogenannte CLARITY Act passierte bereits das Repräsentantenhaus und bildet das Herzstück der Bemühungen des US-Kongresses. Im Senat geriet das Vorhaben zuletzt allerdings ins Stocken. Die Senatoren debattieren derzeit intensiv über die Schließung von Lücken im Genius Act.

Trader auf Polymarket rechnen mit einer Unterzeichnung des CLARITY Acts vor Jahresende | Quelle: polymarket.com

Die Erwartungshaltung an eine Krypto-freundlichere zweite Trump-Administration trieb den Bitcoin-Kurs im vergangenen Oktober auf ein Rekordhoch von über 126.000 US-Dollar.

Auf diese kurzzeitige Euphorie folgte ein drastischer Ausverkauf, der Milliarden-Abflüsse aus den Bitcoin ETFs und sechse rote Monatskerzen mit sich brachte.

Am 1. März verstreicht eine Frist des Weißen Hauses. Bis dahin müssen die Verhandlungen zwischen der Krypto- und Bankenbranche konkrete Ergebnisse liefern. US-Finanzminister Scott Bessent stellt eine Unterzeichnung des Gesetzes bis zum Ende des Frühlings in Aussicht.

Auf dem Prognosemarkt Polymarket taxieren Anleger die Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung im laufenden Jahr auf rund 70 Prozent. Marktbeobachter betonen jedoch die Dringlichkeit eines Abschlusses vor den Midterm-Wahlen im Herbst.

Prognosen deuten auf mögliche Stimmenverluste der Republikaner hin, was die politischen Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Krypto-skeptischen Demokraten verschieben dürfte.

Wer die Einschätzungen JPMorgans teilt und sich entsprechend für den nächsten Bullenmarkt wappnen möchte, kann das auf Coinbase. Neukunden erhalten dort derzeit 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Empfohlenes Video Wer drückt Bitcoin noch nach unten?

Mit Coinbase (BASE) vom Layer2-Hype profitieren Nach Ethereum und Solana: Profitiere vom Layer2-Hype auf BASE mit der einfachen Nutzbarkeit von Coinbase. 100 % reguliert und zuverlässig. Jetzt loslegen