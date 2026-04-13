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Aufsicht wird zentral 

Krypto im Fadenkreuz: EZB will mehr Kontrolle und stärkere Eingriffe durch ESMA

Die Regulierung des Krypto-Markts in Europa könnte deutlich strenger werden. Die EZB spricht sich für mehr Kontrolle durch ESMA aus.

Josip Filipovic
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Kryptowährungen werden in der EU zunehmend regulierter

Die Europäische Zentralbank unterstützt Pläne, die Aufsicht über den Krypto-Markt stärker zu bündeln. Im Mittelpunkt steht dabei die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA, die künftig eine größere Rolle bei der Überwachung von Krypto-Dienstleistern einnehmen soll. Hintergrund sind wachsende Bedenken, dass die bisherigen nationalen Regelungen nicht ausreichen, um Risiken im Markt einheitlich zu kontrollieren.

Die EZB spricht sich dafür aus, ESMA mehr direkte Eingriffsmöglichkeiten zu geben. Ziel ist es, grenzüberschreitende Aktivitäten besser zu überwachen und regulatorische Lücken zu schließen. Gerade große Anbieter operieren oft in mehreren europäischen Staaten gleichzeitig, was die Aufsicht bislang erschwert.

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EZB drängt auf stärkere Krypto-Aufsicht

Im Zuge der geplanten Anpassungen könnte ESMA künftig stärker zentralisierte Befugnisse erhalten. Dazu zählen etwa die direkte Beaufsichtigung bestimmter Krypto-Unternehmen oder die Möglichkeit, schneller auf Probleme im Markt zu reagieren. Damit würde ein Teil der Verantwortung von nationalen Behörden auf europäischer Ebene gebündelt.

Die Diskussion fügt sich in die laufende Umsetzung der MiCA-Verordnung ein, die bereits einen einheitlichen Rahmen für den Krypto-Markt in der Europäischen Union schaffen soll. Die Europäische Zentralbank sieht dennoch weiteren Handlungsbedarf, insbesondere bei der praktischen Durchsetzung und Koordination der Aufsicht.

Für den Markt bedeutet das vor allem mehr Regulierung und strengere Kontrollen. Gleichzeitig könnte eine einheitlichere Aufsicht für mehr Klarheit sorgen und das Vertrauen institutioneller Investoren weiter stärken. Entscheidend wird sein, wie weit die Kompetenzen von ESMA tatsächlich ausgeweitet werden.

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