Markt-Update Krypto im Aufwind: Bitcoin klettert auf 111.000 US-Dollar – Angst bleibt bestehen

Der Krypto-Markt startet mit einer deutlichen Erholung in die Woche. Bitcoin, Ethereum und Co. verzeichnen ein deutliches Plus.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs111,797.00 $2.10 %
Eine Sammlung verschiedener physischer Münzen, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin, die verschiedene Kryptowährungen auf einer grauen Oberfläche darstellen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Sorgt der "Uptober" für ein Kursfeuerwerk?
  • Der Krypto-Markt startet mit einer Erholungsrallye in die Woche. Die gesamte Marktkapitalisierung ist in den vergangenen 24 Stunden um fast drei Prozent auf rund 3,85 Billionen US-Dollar gestiegen.
  • Bitcoin legte rund zwei Prozent zu und notiert aktuell bei 111.000 US-Dollar. Damit ist es rund 10 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Auch Ethereum konnte rund zwei Prozent zulegen. Es wird derzeit bei 4.100 US-Dollar gehandelt und ist damit rund 17 Prozent vom Allzeithoch entfernt.
  • Die meisten Altcoins verzeichneten ebenfalls Kursgewinne zwischen zwei und fünf Prozent. Am stärksten stieg MYX Finance mit einem Plus von 26 Prozent, während Plasma mit einem Minus von 13 Prozent den größten Verlust unter den Top 100 verbuchte.
  • Der Fear & Greed Index steht mit 36 Punkten weiterhin im Bereich “Angst”. Der durchschnittliche Krypto-RSI bewegt sich exakt in der Mitte zwischen “überverkauft” und “überkauft” und signalisiert damit eine neutrale Marktlage.
  • Viele Anleger blicken bereits auf den bevorstehenden Oktober, der in der Szene gerne als “Uptober” bezeichnet wird. Traditionell gilt er als bullischer Monat für Bitcoin und Altcoins, weshalb die Erwartungen auch diesmal auf positive Kursentwicklungen gerichtet sind.
Warum Asset-Tokenisierung alles im Finanzmarkt verändern wird

Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Bitcoin-USA
Von Inflationsängsten bis Big-Tech-AbhängigkeitenMade in USA: 7 große Risiken durch Trump für den Bitcoin-Kurs
Ein Stapel verschiedener Altcoins liegt auf einem digitalen Bildschirm, der Kryptowährungshandelspaare und Preisdaten anzeigt.
Krypto-Reichtum oder Bankrott?Altcoin Season 2025 erklärt: Warum die meisten Anleger verlieren werden
