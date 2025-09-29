- Der Krypto-Markt startet mit einer Erholungsrallye in die Woche. Die gesamte Marktkapitalisierung ist in den vergangenen 24 Stunden um fast drei Prozent auf rund 3,85 Billionen US-Dollar gestiegen.
- Bitcoin legte rund zwei Prozent zu und notiert aktuell bei 111.000 US-Dollar. Damit ist es rund 10 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Auch Ethereum konnte rund zwei Prozent zulegen. Es wird derzeit bei 4.100 US-Dollar gehandelt und ist damit rund 17 Prozent vom Allzeithoch entfernt.
- Die meisten Altcoins verzeichneten ebenfalls Kursgewinne zwischen zwei und fünf Prozent. Am stärksten stieg MYX Finance mit einem Plus von 26 Prozent, während Plasma mit einem Minus von 13 Prozent den größten Verlust unter den Top 100 verbuchte.
- Der Fear & Greed Index steht mit 36 Punkten weiterhin im Bereich “Angst”. Der durchschnittliche Krypto-RSI bewegt sich exakt in der Mitte zwischen “überverkauft” und “überkauft” und signalisiert damit eine neutrale Marktlage.
- Viele Anleger blicken bereits auf den bevorstehenden Oktober, der in der Szene gerne als “Uptober” bezeichnet wird. Traditionell gilt er als bullischer Monat für Bitcoin und Altcoins, weshalb die Erwartungen auch diesmal auf positive Kursentwicklungen gerichtet sind.
