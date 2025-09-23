- Bitwise-CIO Matt Hougan geht davon aus, dass die Geschichte der Bitcoin-Treasuries längst nicht auserzählt ist. Im Interview mit CNBC sagt Hougan: “Ich denke, dass die Anzahl der Unternehmen, die Bitcoin in der Bilanz halten, sich verdoppeln wird.”
- Derzeit halten nach Daten von bitcointreasuries.net über 180 börsennotierte Unternehmen BTC in ihren Büchern. Mit 639.000 BTC führt Strategy (vormals MicroStrategy) die Liste mit großem Abstand an.
- Auch hinsichtlich der ETF-Zuflüsse ist Hougan optimistisch. “Die ETFs sind die noch viel größere Story. Die ETF-Zuflüsse werden sich im vierten Quartal deutlich steigern.”
- Seit der Auflage der Bitcoin Spot ETFs sind über 57 Milliarden US-Dollar in die Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Bitwise geflossen. Die ETFs verzeichneten auch in diesem Jahr alle Monate – mit Ausnahme von Februar, März und August – positive Nettozuflüsse.
