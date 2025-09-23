App herunterladen
Uptober? Bitwise-CIO: “Anzahl der Bitcoin-Treasuries könnte sich verdoppeln”

Der Krypto-Markt macht einen Rücksetzer. Laut Bitwise-CIO Matt Hougan ist es eine geeignete Einstiegsgelegenheit.

Ein goldfarbener Bitcoin ruht inmitten gefallener Herbstblätter und fängt das Wesen der Kryptowährung in der Natur ein.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Im Herbst könnte Bitcoin neue Höchststände erreichen
  • Bitwise-CIO Matt Hougan geht davon aus, dass die Geschichte der Bitcoin-Treasuries längst nicht auserzählt ist. Im Interview mit CNBC sagt Hougan: “Ich denke, dass die Anzahl der Unternehmen, die Bitcoin in der Bilanz halten, sich verdoppeln wird.”
  • Derzeit halten nach Daten von bitcointreasuries.net über 180 börsennotierte Unternehmen BTC in ihren Büchern. Mit 639.000 BTC führt Strategy (vormals MicroStrategy) die Liste mit großem Abstand an.
  • Auch hinsichtlich der ETF-Zuflüsse ist Hougan optimistisch. “Die ETFs sind die noch viel größere Story. Die ETF-Zuflüsse werden sich im vierten Quartal deutlich steigern.”
  • Seit der Auflage der Bitcoin Spot ETFs sind über 57 Milliarden US-Dollar in die Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Bitwise geflossen. Die ETFs verzeichneten auch in diesem Jahr alle Monate – mit Ausnahme von Februar, März und August – positive Nettozuflüsse.
Balken- und Liniendiagramm mit den monatlichen Nettozu- und -abflüssen von Januar bis September 2015, das bemerkenswerte Schwankungen aufzeigt und eine Chance für Korrekturen bietet, wobei die Gesamtzahlen oben angezeigt werden.
Die monatlichen ETF-Zuflüsse | Quelle: SoSoValue
