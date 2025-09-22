App herunterladen
4 Millionen US-Dollar Verlust Strategy kauft 850 Bitcoin für 100 Millionen US-Dollar

Strategy kann seine Bitcoin-Gier nicht zügeln und kauft erneut 850 BTC. Allerdings ist der Kurs gefallen – und Michael Saylors Unternehmen verzeichnet mit dem neusten Kauf Verluste.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs112,795.00 $-2.55 %
Ein Mann im dunklen Anzug und mit orangefarbener Krawatte gestikuliert mit einer Hand, während er auf einer Veranstaltung über Bitcoin spricht, sitzend vor einem blauen Hintergrund.

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor verfolgt mit Strategy eine aggressive Bitcoin-Strategie
  • Das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy hat 850 BTC für knapp 100 Millionen US-Dollar erworben. Der Durchschnittspreis liegt bei knapp 117.344 US-Dollar. Das geht aus einer am heutigen 22. September veröffentlichten Pressemitteilung hervor.
  • Weil der Bitcoin-Kurs aber zuletzt deutlich gefallen ist, hat Strategy mit dem jüngsten Kauf bereits vier Millionen US-Dollar Verlust gemacht. Mit aktuell knapp 113.000 US-Dollar notiert die Krypto-Leitwährung zwei Prozent unter Vorwochenniveau.
  • Insgesamt sitzt das Unternehmen jetzt auf einem Gesamtbetrag von fast 640.000 BTC. Der Durchschnittspreis für alle BTC-Investitionen liegt damit bei 73.971 US-Dollar.
  • Einschließlich Gebühren und Auslagen beliefen sich die Gesamtkosten auf etwa 47 Milliarden US-Dollar. Die Firma erzielte damit Buchgewinne in Höhe von fast 25 Milliarden US-Dollar – der kleine Verlust scheint also vernachlässigbar.
  • Michael Saylors Strategy ist zwar der größte börsennotierte BTC-Hodler, aber längst nicht mehr das einzige Bitcoin-Treasury-Unternehmen am globalen Finanzmarkt. Immer mehr Aktienfirmen entwickeln eine BTC-Strategie, darunter GameStop, Rumble, Twenty One, Nakamoto und auch der Fußballclub Paris Saint-Germain. Auch in Deutschland investiert ein Unternehmen im Rahmen der Finanzstrategie in Bitcoin: Wie ein deutsches Unternehmen MicroStrategy nacheifert.
  • Warum Saylor die größte Gefahr für Bitcoin ist – zumindest glaubt das Prof. Co-Pierre Georg – hört ihr hier:
Warum Michael Saylor die größte Bedrohung für Bitcoin ist

Quellen

Pressemitteilung

Das könnte dich auch interessieren