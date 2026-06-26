Elon Musk startet den hauseigenen Bezahldienst X Money in den USA. Viele Krypto-Anleger spekulieren nun auf die zeitnahe Integration digitaler Assets.

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… X Money, der neue Zahlungsdienst von X, ist offiziell gestartet und ermöglicht Peer-to-Peer-Zahlungen in Echtzeit.

Der Dienst bietet auch Überweisungen auf Bankkonten und eine physische Visa-Debitkarte für Abonnenten.

Musk hat in der Vergangenheit Interesse an einer Krypto-Integration für X Money signalisiert. â³

X Money erfüllt bereits wichtige regulatorische Anforderungen und könnte sich als ernstzunehmender Konkurrent im Finanzsektor positionieren. â³

Der lang erwartete Finanzdienst von X ist offiziell gestartet. In den USA ging X Money für Premium- und Premium+-Abonnenten live und ermöglicht ab sofort Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P) in Echtzeit. Ein Nutzer unterzog das System direkt einem Praxistest und transferierte 25 US-Dollar direkt an Elon Musk, damit dieser sich davon einen Kaffee kaufen möge – der reichste Mann der Welt bedankte sich öffentlich. Damit lieferte die Anwendung wenige Stunden nach dem Launch den ersten öffentlichen “Proof of Concept”.

Call me an idiot, but I just sent $25 directly to Elon Musk, the richest man in the world using @XMoney for no other reason than I just can. lol pic.twitter.com/eclCgwfbot — Corey (@CoreyTheX) June 25, 2026

Die digitale Geldbörse von X Money erlaubt neben P2P-Transfers auch Überweisungen auf externe Bankkonten sowie das Halten von US-Dollar-Guthaben. Zudem erhalten Abonnenten eine physische Visa-Debitkarte aus Metall, auf der ihr X-Handle abgedruckt ist. Für Krypto-Anleger schafft dieser Launch auch neue Hoffnung mitten im Bärenmarkt, denn Musk gab in der Vergangenheit mehrfach Absichten bezüglich einer möglichen Krypto-Integration für X Money bekannt. Der aktuelle Start mit Fiat-Währungen schließt den zukünftigen Einsatz digitaler Assets daher nicht aus.

Sichere Regulierung als Grundlage einer späteren Krypto-Integration?

X verfügt mittlerweile über Geldtransferlizenzen in mehr als 40 US-Bundesstaaten und erfüllt damit die primären rechtlichen Voraussetzungen für den Inlandszahlungsverkehr. Guthaben auf X Money sind über ein sogenanntes Cash-Sweep-Programm mit bis zu 10 Millionen US-Dollar über die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) abgesichert. Da gängige Konkurrenten wie PayPal oder Venmo keine FDIC-Versicherung auf gelagerte Guthaben anbieten, rückt X Money technologisch und rechtlich in die Nähe eines vollwertigen Bankprodukts.

Die Krypto-Community verfolgt die Fortschritte von X im Zahlungssektor mit Argusaugen. Dass die Plattform in der Lage ist, soziale Interaktion in Finanzvolumen zu übersetzen, zeigten bereits die X Cashtags, die kurz nach dem Debüt ein weltweites Handelsvolumen von einer Milliarde US-Dollar generierten. Trotz des jüngsten Erfolges von Elon Musk, der durch den SpaceX-IPO zum ersten Dollarbillionär wurde, bleibt aber offen, ob und wann die Integration von Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. erfolgen wird.