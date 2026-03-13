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EU-Regulierung 

Krypto-Broker SwissBorg sichert sich MiCA-Lizenz

Die Genehmigung in Frankreich ebnet den Weg für die rechtssichere Expansion im gesamten DACH-Raum.

Johannes Macswayed
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Eine EU-Flagge mit den Worten "MiCA" unter dem Swissborg-Logo

Beitragsbild: SwissBorg

 | Die beliebte Krypto-App SwissBorg darf seine Dienste fortan im gesamten EU-Raum anbieten

SwissBorg sichert sich eine Zulassung unter der europäischen Regulierung für Krypto-Assets (MiCA). Die französische Finanzaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers (AMF) erteilt dem Krypto-Unternehmen die entsprechende Genehmigung. Damit bietet SwissBorg seine Dienstleistungen rund um digitale Vermögenswerte künftig innerhalb des neuen europäischen Rechtsrahmens an.

Neue französische Geschäftseinheit übernimmt

Die Lizenz berechtigt das Unternehmen zu einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen. Man darf Digital-Assets verwahren und administrieren. Zudem deckt die Genehmigung die Orderausführung ab.

SwissBorg darf digitale Werte transferieren und platzieren. Auch die Portfolioverwaltung sowie die Beratung im Zusammenhang mit Krypto-Assets fallen unter die neue Zulassung. Für diese operativen Aktivitäten nutzt SwissBorg ab sofort die französische Einheit BlockNodes SAS.

Nutzer ziehen in den kommenden Monaten um

Europäische Kunden migrieren in den nächsten Monaten auf die neue Struktur. SwissBorg überträgt die Nutzer von der bisherigen estnischen Gesellschaft SwissBorg Solutions OÜ auf die neu regulierte Einheit in Frankreich.

Aktuell erfordert dieser Prozess keine aktiven Schritte der bestehenden Kunden. Das Unternehmen plant die Kommunikation weiterer Details im Vorfeld des offiziellen Starts der Migration. Nutzer sollten daher die öffentlichen Kanäle des Unternehmens für weitere Updates verfolgen.

Empfohlenes Video
Was bedeutet MiCA für Kryptos in Europa?

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