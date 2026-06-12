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KI-Agenten erhalten Zugriff auf Coinbase-Konten

Die AI-Automatisierung schreitet voran. Mit “Coinbase for Agents” können KI-Agenten künftig eigenständig Zahlungen über die Krypto-Börse ausführen.

Moritz Draht
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Das Coinbase-Logo auf einem Smartphone

Beitragsbild: picture alliance

 | Coinbase will KI-Agenten direkten Zugang zu Handel und Zahlungen ermöglichen

Die Krypto-Börse Coinbase hat ein neues Tool vorgestellt, mit dem KI-Agenten eigenständig Transaktionen und Handelsaufträge ausführen können. “Coinbase for Agents” verbindet Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude direkt mit einem Coinbase-Konto und ermöglicht es den Anwendungen, weitestgehend eigenständig zu handeln.

Laut Coinbase können die KI-Agenten Kryptowährungen kaufen und verkaufen, wiederkehrende Investitionen ausführen sowie Zahlungen für Daten- und Informationsdienste tätigen. Die Zahlungen laufen über die hauseigene Infrastruktur x402, ein von Coinbase entwickeltes Protokoll für automatisierte Transaktionen zwischen KI-Agenten.

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KI-Agenten sollen Handelsstrategien automatisieren

“Verbinden Sie Ihren bevorzugten Agenten direkt mit Ihrem Coinbase-Konto, damit er innerhalb von Ihnen festgelegter Grenzen handeln, bezahlen und Aufgaben ausführen kann”, schreibt Coinbase in der Ankündigung. Die Nutzer behielten dabei die Kontrolle über die erlaubten Funktionen und könnten künftig unter anderem Handelslimits festlegen.

Als Anwendungsbeispiel nennt das Unternehmen eine automatisierte Ethereum-Strategie. Ein KI-Agent könne historische Kursdaten auswerten, den statistisch günstigsten Kaufzeitpunkt ermitteln und anschließend wiederkehrende Käufe selbstständig ausführen. Zudem könne die Software Portfolios überwachen und Kapital zwischen verschiedenen Produkten umschichten.

Darüber hinaus hat Coinbase den KI-Assistenten “Coinbase Advisor” in seine App integriert. Dieser soll Anlegern Empfehlungen und Marktinformationen liefern.

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