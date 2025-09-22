- Nur Bitcoin und Ethereum, die Top 10 der Kryptowährungen oder lieber gleich ein spekulatives Memecoin-Portfolio? Mit dem Tool “Bündel” will Kraken fortan einen einfachen Zugang zu diversifizierten Krypto-Portfolios ohne Handelsgebühren bieten.
- “Krypto-Investments sollten sich nicht wie ein Labyrinth anfühlen. Bündel durchbrechen die Komplexität und bieten jedem eine einfache, nahtlose Möglichkeit, diversifizierte Positionen aufzubauen und auszubauen”, erklärt Mark Greenberg, Global Head of Consumer bei Kraken.
- Mit den Themen-Bündeln wolle man die berüchtigte Analyse-Paralyse beenden und Krypto-Investments mühelos machen. Das Tool sei daher ein wichtiger Schritt, um “Krypto in den finanziellen Mainstream zu bringen”.
- Direkt zum Start stehen bereits vier verschiedene Optionen zur Verfügung:
1. BTC-ETH Duo (70:30-Gewichtung zwischen Bitcoin und Ethereum).
2. Crypto Blue-Chip: Gleichgewichtung führender Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (u. a. BTC, ETH, SOL, DOGE, XRP, ADA).
3. U.S. Strategic Reserve: Gleichgewichtung von Assets, die laut US-Regierung die Basis der künftigen digitalen Wirtschaft bilden sollen.
4. Major Memes: Gleichgewichtung führender Memecoins wie DOGE, PEPE, SHIB, BONK und Fartcoin.
- Jedes dieser “Bündel” wird automatisch rebalanciert, sodass die ursprüngliche Gewichtung der enthaltenen Assets jederzeit erhalten bleibt. Auf Wunsch können Nutzer auch wiederkehrende Käufe einrichten, um ihre Positionen langfristig und planbar auszubauen.
- Krypto-Investoren können jederzeit einzelne Positionen oder das gesamte Bündel verkaufen oder die enthaltenen Assets separat in ihrer Kraken-Wallet verwalten. Dabei erfolgt die Bedienung vollständig in der Kraken-App.
- In Zukunft sollen weitere Themen-Bündel für die Nutzer der Krypto-Börse hinzukommen, darunter “Inflation Hedge”, “Relive DeFi Summer” oder auch “AI x Crypto”.
