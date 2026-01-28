Kraken bringt mit DeFi Earn ein neues Produkt für Onchain-Erträge auf die eigene Plattform und verzichtet dabei auf externe Wallets und DeFi-Apps.

Kraken: Neue DeFi-Funktion verspricht bis zu 8 Prozent Rendite

Die Krypto-Handelsplattform Kraken hat am heutigen 28. Januar den Start von DeFi Earn bekanntgegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.

Das neue Angebot ermöglicht es Kunden, Onchain-Erträge aus dezentralen Finanzprotokollen direkt über ihre bestehenden Kraken-Konten zu erzielen. Ziel ist es, den Zugang zu DeFi-Renditen zu vereinfachen und technische Hürden wie externe Wallets, Seed Phrasen oder komplexe Smart-Contract-Interaktionen zu vermeiden.

DeFi Earn basiert auf der Infrastruktur des DeFi-Vault-Anbieters Veda. Zum Marktstart stehen drei USDC Vaults zur Verfügung, die von Chaos Labs und Sentora betrieben werden. Die Vaults verteilen die eingezahlten Mittel automatisiert auf etablierte Onchain-Protokolle wie Aave, Morpho, Sky und Tydro. Dort werden die Assets an Kreditnehmer verliehen, die für den Liquiditätszugang Zinsen zahlen.

Laut Kraken sind derzeit Renditen von bis zu acht Prozent pro Jahr möglich, wobei die Erträge variabel sind und von der aktuellen Marktnachfrage abhängen.

Vor jeder Einzahlung werden den Nutzern der aktuelle Zinssatz, anfallende Gebühren sowie potenzielle Risiken angezeigt. Die Erträge werden in Echtzeit ausgewiesen und direkt den Kraken-, Kraken-Pro- oder Krak-Konten gutgeschrieben. Auszahlungen erfolgen laut Anbieter in der Regel sofort, können jedoch bei eingeschränkter Liquidität verzögert sein.

John Zettler, Director of Earn Products bei Kraken, erklärt: “Mit DeFi Earn machen wir dezentrale Finanzen vom Nischenthema zum alltagstauglichen Finanzinstrument.” Auch die beteiligten Infrastrukturpartner betonen den Fokus auf Risikomanagement und Transparenz.

DeFi Earn ist zunächst für Kunden in 48 US-Bundesstaaten, Kanada sowie im Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar. Weitere Assets und Regionen sollen folgen.

