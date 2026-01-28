- Die Krypto-Handelsplattform Kraken hat am heutigen 28. Januar den Start von DeFi Earn bekanntgegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
- Das neue Angebot ermöglicht es Kunden, Onchain-Erträge aus dezentralen Finanzprotokollen direkt über ihre bestehenden Kraken-Konten zu erzielen. Ziel ist es, den Zugang zu DeFi-Renditen zu vereinfachen und technische Hürden wie externe Wallets, Seed Phrasen oder komplexe Smart-Contract-Interaktionen zu vermeiden.
- DeFi Earn basiert auf der Infrastruktur des DeFi-Vault-Anbieters Veda. Zum Marktstart stehen drei USDC Vaults zur Verfügung, die von Chaos Labs und Sentora betrieben werden. Die Vaults verteilen die eingezahlten Mittel automatisiert auf etablierte Onchain-Protokolle wie Aave, Morpho, Sky und Tydro. Dort werden die Assets an Kreditnehmer verliehen, die für den Liquiditätszugang Zinsen zahlen.
- Laut Kraken sind derzeit Renditen von bis zu acht Prozent pro Jahr möglich, wobei die Erträge variabel sind und von der aktuellen Marktnachfrage abhängen.
- Vor jeder Einzahlung werden den Nutzern der aktuelle Zinssatz, anfallende Gebühren sowie potenzielle Risiken angezeigt. Die Erträge werden in Echtzeit ausgewiesen und direkt den Kraken-, Kraken-Pro- oder Krak-Konten gutgeschrieben. Auszahlungen erfolgen laut Anbieter in der Regel sofort, können jedoch bei eingeschränkter Liquidität verzögert sein.
- John Zettler, Director of Earn Products bei Kraken, erklärt: “Mit DeFi Earn machen wir dezentrale Finanzen vom Nischenthema zum alltagstauglichen Finanzinstrument.” Auch die beteiligten Infrastrukturpartner betonen den Fokus auf Risikomanagement und Transparenz.
- DeFi Earn ist zunächst für Kunden in 48 US-Bundesstaaten, Kanada sowie im Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar. Weitere Assets und Regionen sollen folgen.
