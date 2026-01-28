App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
26 € Startbonus sichern
Handle sicher bei dem Krypto Partner des DFB
3.06 T $
Bitcoin-Kurs89,737.00 $2.06%
Ethereum-Kurs3,025.70 $3.57%
XRP-Kurs1.93 $2.21%
BNB-Kurs904.89 $2.80%
Solana-Kurs127.20 $2.54%
TRON-Kurs0.292274 $-0.50%
Dogecoin-Kurs0.126275 $3.21%
Cardano-Kurs0.361726 $3.32%
Zcash-Kurs394.24 $3.02%
Hyperliquid-Kurs33.60 $20.25%
Chainlink-Kurs11.97 $0.61%
DeFi Earn 

Kraken: Neue DeFi-Funktion verspricht bis zu 8 Prozent Rendite

Kraken bringt mit DeFi Earn ein neues Produkt für Onchain-Erträge auf die eigene Plattform und verzichtet dabei auf externe Wallets und DeFi-Apps.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs89,737.00 $2.06 %
Bitcoin kaufen
Zwei Münzen, eine mit dem Ethereum-Logo und die andere mit dem Bitcoin-Logo, werden über dem Wort Kraken auf einem lila Hintergrund angezeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kraken geht den nächsten Schritt in Richtung DeFi-Adoption
  • Die Krypto-Handelsplattform Kraken hat am heutigen 28. Januar den Start von DeFi Earn bekanntgegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
  • Das neue Angebot ermöglicht es Kunden, Onchain-Erträge aus dezentralen Finanzprotokollen direkt über ihre bestehenden Kraken-Konten zu erzielen. Ziel ist es, den Zugang zu DeFi-Renditen zu vereinfachen und technische Hürden wie externe Wallets, Seed Phrasen oder komplexe Smart-Contract-Interaktionen zu vermeiden.
  • DeFi Earn basiert auf der Infrastruktur des DeFi-Vault-Anbieters Veda. Zum Marktstart stehen drei USDC Vaults zur Verfügung, die von Chaos Labs und Sentora betrieben werden. Die Vaults verteilen die eingezahlten Mittel automatisiert auf etablierte Onchain-Protokolle wie Aave, Morpho, Sky und Tydro. Dort werden die Assets an Kreditnehmer verliehen, die für den Liquiditätszugang Zinsen zahlen.
  • Laut Kraken sind derzeit Renditen von bis zu acht Prozent pro Jahr möglich, wobei die Erträge variabel sind und von der aktuellen Marktnachfrage abhängen.
  • Vor jeder Einzahlung werden den Nutzern der aktuelle Zinssatz, anfallende Gebühren sowie potenzielle Risiken angezeigt. Die Erträge werden in Echtzeit ausgewiesen und direkt den Kraken-, Kraken-Pro- oder Krak-Konten gutgeschrieben. Auszahlungen erfolgen laut Anbieter in der Regel sofort, können jedoch bei eingeschränkter Liquidität verzögert sein.
  • John Zettler, Director of Earn Products bei Kraken, erklärt: “Mit DeFi Earn machen wir dezentrale Finanzen vom Nischenthema zum alltagstauglichen Finanzinstrument.” Auch die beteiligten Infrastrukturpartner betonen den Fokus auf Risikomanagement und Transparenz.
  • DeFi Earn ist zunächst für Kunden in 48 US-Bundesstaaten, Kanada sowie im Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar. Weitere Assets und Regionen sollen folgen.

Neben DeFi Earn bietet Kraken einen sicheren Zugang zu Bitcoin und Co. Du willst die Krypto-Börse nutzen? Jetzt hier anmelden und investieren.

Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins unter Druck: wie geht’s jetzt weiter?
Börsen- & Broker-Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2026
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 70 Krypto-Börsen und -Broker. Entdecke über 7.000 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Trading-Plattform.
Jetzt zum Börsen- & Broker-Vergleich 2025
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine im Eis eingefrorene Bitcoin-Münze
Bitcoin aktuellBitcoin in der Eiszeit: Der beste Moment, um BTC zu kaufen?
Eine BNB-Münze steht aufrecht zwischen verschiedenen anderen Kryptowährungsmünzen, darunter Bitcoin, und wird von blauem und orangefarbenem Licht beleuchtet.
KursanalyseBinance Coin (BNB): Wird sich der Aufwärtstrend fortsetzen?
Mann mit grauen Haaren und Bart spricht in ein Mikrofon. Im Hintergrund liegen große Stapel von US-Dollar-Scheinen auf einer Fläche aus goldenen Bitcoin-Münzen. Symbolische Darstellung von Bitcoin, Vermögen und Finanzmarkt-Debatte.
Investmentstrategien im RealitätscheckBitcoin-Million mit 1.000 Euro? Diese Strategien liefern echte Ergebnisse
Hyperliquid
33.60 $
20.25%
Canton
0.171247 $
14.64%
Quant
79.40 $
8.18%
Render
1.95 $
7.10%
Aave
162.19 $
5.45%
Aster
0.684920 $
5.24%
World Liberty Financial
0.164647 $
4.81%
Sky
0.065722 $
4.54%
Ethena
0.174667 $
4.49%
Mantle
0.916824 $
4.16%
Provenance Blockchain
0.025390 $
-7.30%
River
54.37 $
-2.37%
Rain
0.009868 $
-1.83%
MYX Finance
5.96 $
-1.49%
Midnight
0.058429 $
-1.42%
HTX DAO
0.000002 $
-1.06%
LEO Token
9.15 $
-0.77%
TRON
0.292274 $
-0.50%
Sui
1.43 $
-0.45%
sUSDS
1.08 $
-0.39%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren