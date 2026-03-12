Während Claude, Gemini und Co. boomen, steckt die Krypto-Branche in einer tiefen Krise. Die schwache Kursentwicklung macht sich auch bei den Developer-Zahlen bemerkbar.

Immer mehr Entwickler kehren Blockchain-Projekten den Rücken und wechseln zur Künstlichen Intelligenz. Daten von Artemis zeigen, dass die Zahl der wöchentlichen Krypto-Commits seit Anfang 2025 um rund 75 Prozent eingebrochen ist. Gleichzeitig sank die Zahl aktiver Entwickler um 56 Prozent auf nur noch 4.600.

KI hängt Krypto ab

Während Krypto-Projekte auf GitHub an Dynamik verlieren, boomt der KI-Sektor. Laut GitHub wuchs die Plattform 2025 insgesamt um 36 Millionen Entwickler auf mehr als 180 Millionen Nutzer weltweit. Vor allem KI-Projekte treiben diese Entwicklung. Mehr als 4,3 Millionen Repositories stehen inzwischen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.

Besonders gefragt sind Tools rund um Large Language Models. Die Zahl der Repositories mit entsprechenden SDKs (Software Development Kits) stieg binnen eines Jahres um 178 Prozent auf mehr als 1,1 Millionen. GenAI-Projekte ziehen inzwischen mehr als 1 Million monatlich aktive Entwickler an.

Entwickler-Exodus bei Solana und Co.

Im Krypto-Sektor zeigt sich der Rückgang fast überall. Ethereum verlor binnen drei Monaten 34 Prozent seiner wöchentlich aktiven Entwickler, Solana 40 Prozent und Base sogar 52 Prozent. Noch härter traf es noch spekulativer geprägte Ökosysteme wie Aptos oder BNB Chain.

Ein Lichtblick bleibt die Wallet-Infrastruktur, die als einziger größerer Bereich noch wächst. Insgesamt deuten die Zahlen aber darauf hin, dass sich die Entwicklerlandschaft in Krypto spürbar ausdünnt. Mit dem KI-Sektor steht abgewanderten Entwicklern heute eine gut finanzierte und kommerziell attraktive Alternative offen. Das könnte diese Abwanderung nachhaltiger machen als in früheren Marktzyklen.

Im Stablecoin-Sektor feierte Solana währenddessen einen neuen Meilenstein. Das Netzwerk hat im vergangenen Monat erstmals mehr Stablecoin-Transaktionen abgewickelt als jede andere Blockchain. Insgesamt wurden laut aktuellen Daten Stablecoins im Wert von 662 Milliarden US-Dollar über Solana transferiert.

