XRP-Aufschwung gestoppt 

Kein Börsengang: Ripple erteilt IPO-Plänen eine klare Absage

Immer wieder spekulierte die XRP-Community über einen baldigen Ripple-Börsengang. Jetzt gibt es eine klare Absage der Chefetage des Krypto-Unternehmens.

Tobias Zander
XRP-Kurs2.25 $-5.44 %
Ripple-CEO Brad Garlinghouse bei einer Anhörung

Beitragsbild: picture alliance

 | Erneut weist die Ripple-Chefetage um Brad Garlinghouse mögliche IPO-Pläne zurück
  • Noch Ende Dezember stuften Analysten Ripple Labs als einen der heißesten Krypto-IPO-Anwärter 2026 ein, der bis zu 50 Milliarden US-Dollar auf die Waage bringen könnte. Doch Monica Long, die Präsidentin der Firma hinter XRP, weist derlei Ambitionen nun deutlich zurück.
  • “Derzeit planen wir weiterhin, privat zu bleiben”, sagte Long gegenüber Bloomberg am Dienstag. Die Strategie hinter einem Börsengang sei üblicherweise, dass Unternehmen Zugang zu Investoren und zur Liquidität der öffentlichen Märkte erhalten wollen. Ripple Labs bestehe keine Notwendigkeit: “Wir sind in einer wirklich guten Position, um in das Wachstum unseres Unternehmens zu investieren, ohne an die Börse zu gehen.”
  • Im Juni 2025 erregte der Stablecoin-Anbieter Circle mit seinem Börsengang an der Wall Street große Aufmerksamkeit. Für etablierte Krypto-Unternehmen entwickeln sich öffentliche Kapitalmärkte zunehmend zum nächsten logischen Schritt. Auch andere Branchengrößen wie Kraken, Grayscale und BitGo haben bereits entsprechende Anträge gestellt oder stehen kurz vor einem Abschluss.
  • Ripple Labs verzeichnete 2025 ein starkes Wachstum und schloss gleich mehrere große Übernahmen erfolgreich ab, darunter die des globalen Multi-Asset-Prime-Brokers Hidden Road. Auf Basis der Deals im Umfang von rund 4 Milliarden US-Dollar will man sich als umfassender Anbieter von Infrastruktur für digitale Unternehmenswerte positionieren.
  • Dem XRP-Kurs gelang zuletzt ein Ausbruch nach einer wochenlangen Seitwärtsphase, der nun jedoch vorerst beendet wurde. Im Moment des Schreibens handelt der Ripple Coin bei 2,24 US-Dollar, was einem Kursverlust von 5,7 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Neben der IPO-Absage dürfte die Kryptowährung derzeit darunter leiden, dass WisdomTree seinen S-1-Registrierungsantrag für einen Spot ETF zurückzog.
  • Eine neue Ripple-Aktie könnte zwar neue Aufmerksamkeit auf XRP lenken, würde aber ähnlich wie RLUSD auch als interne Konkurrenz auftreten. Wie es langfristig weitergeht, lest ihr hier: “Wird der Ripple Coin zum Auslaufmodell?
