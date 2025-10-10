App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.23 T $
Bitcoin-Kurs119,250.00 $-1.56%
Ethereum-Kurs4,127.52 $-3.94%
XRP-Kurs2.75 $-1.66%
Cardano-Kurs0.785665 $-2.14%
Solana-Kurs211.71 $-3.02%
Dogecoin-Kurs0.238292 $-2.42%
BNB-Kurs1,233.01 $0.10%
Polkadot-Kurs4.07 $1.67%
IOTA-Kurs0.174614 $-1.47%
Official Trump-Kurs7.26 $-2.63%
TRON-Kurs0.331299 $-1.18%
Stellar-Kurs0.370772 $-1.07%

8,2 Billionen US-Dollar verwaltetes Kapital US-Großbank Morgan Stanley öffnet sich für Bitcoin

Morgan Stanley galt als zurückhaltend in Sachen Kryptowährungen. Jetzt können alle Kundinnen und Kunden in Bitcoin und Co. investieren.

David Scheider
Teilen
Bitcoin-Kurs119,250.00 $-1.56 %
Bitcoin kaufen
Eine physische Bitcoin-Münze steht vor einem unscharfen Morgan-Stanley-Logo, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und digitalen Vermögenswerten verdeutlicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Großbank gehört zu den größten Asset Managern der Welt
  • Die US-Investmentbank Morgan Stanley hebt ihre bisherigen Beschränkungen für Krypto-Investments auf. Ab dem 15. Oktober 2025 dürfen Finanzberater allen Kunden den Zugang zu Kryptofonds anbieten – auch in Renten- und Vorsorgekonten. Zuvor war dies nur Anlegern mit mindestens 1,5 Millionen US-Dollar Vermögen und hoher Risikobereitschaft möglich. Das berichtete CNBC zuerst.
  • Damit reagiert Morgan Stanley auf die kryptofreundliche Haltung der US-Regierung unter Präsident Donald Trump und folgt einer wachsenden Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten. Bereits im September hatte die Bank angekündigt, über ihre E-Trade-Tochter den Handel mit Bitcoin, Ether und Solana zu ermöglichen.
  • Laut internen Richtlinien wird der maximale Kryptoanteil im Portfolio auf 4 Prozent begrenzt – abhängig vom Anlageziel des Kunden. Die Bank setzt dabei auf automatisierte Überwachungssysteme, um eine übermäßige Konzentration in der volatilen Anlageklasse zu vermeiden.
  • Zunächst bleiben Bitcoin-Fonds von BlackRock und Fidelity die einzigen zugelassenen Produkte, doch eine Erweiterung auf weitere Anbieter ist geplant. Morgan Stanley verwaltet insgesamt 8,2 Billionen US-Dollar an Kundengeldern und unterstreicht mit diesem Schritt ihren Anspruch, im Wealth-Management-Bereich führend zu bleiben.
  • Die Öffnung dürfte die ohnehin schon hohen Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs weiter befeuern.
  • Um Bitcoin, Ether und Co. zu kaufen braucht es keine Banken. Bei Anbietern wie Bitpanda kann man bequem von zu Hause in Kryptowährungen investieren.
Empfohlenes Video
Bitcoin-Rallye vorbei? Deshalb korrigiert der Krypto-Markt

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Nahaufnahme einer Wörterbuchseite, auf der das Wort Millionär rosa hervorgehoben und teilweise mit einem rosa Marker unterstrichen ist - eine subtile Anspielung auf die moderne Paper-Millionäre.
Psychologie des BullrunsPaper-Millionäre: Warum viele Krypto-Gewinne nur auf dem Papier bestehen
Stapel von Frankenmünzen sind vor einer Schweizer Flagge angeordnet, die ein weißes Kreuz auf rotem Grund zeigt – ein Symbolbild für den Frankencoin.
Krypto in DACHFrankencoin: Ein Stablecoin auf Basis der härtesten Währung Europas
Ein Stapel Goldmünzen mit einer physischen Ethereum-Münze obenauf, die das Ethereum-Logo und den Text vor einem lebhaften, bunten, verschwommenen Hintergrund zeigt.
KursanalyseEthereum lauert: Warum die Bullen jetzt zur Stelle sein müssen
Zcash
236.41 $
25.84%
ChainOpera AI
6.82 $
16.56%
Bittensor
373.10 $
14.81%
Litecoin
128.27 $
9.19%
NEAR Protocol
3.09 $
8.91%
Pi Network
0.231436 $
3.04%
Filecoin
2.31 $
2.72%
Polkadot
4.07 $
1.67%
Toncoin
2.71 $
1.65%
Figure Heloc
1.03 $
1.46%
World Liberty Financial
0.149953 $
-14.08%
Mantle
2.13 $
-11.98%
Story
8.39 $
-6.33%
Liquid Staked ETH
4,443.94 $
-4.32%
Lido Staked Ether
4,120.63 $
-4.27%
StakeWise Staked ETH
4,348.42 $
-4.27%
WETH
4,125.36 $
-4.25%
Kelp DAO Restaked ETH
4,350.65 $
-4.24%
Wrapped Beacon ETH
4,449.73 $
-4.23%
Wrapped stETH
5,013.56 $
-4.09%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren