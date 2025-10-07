- Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock ist ein Erfolgsmodell. Der ETF spült mit 244 Millionen US-Dollar jährlich das meiste Geld aller Indexfonds in die Kassen des Assetmanagers.
- Auf X schreibt Bloomberg-ETF-Experte Eric Balchunas: “IBIT ist nur noch einen Katzensprung von 100 Milliarden US-Dollar entfernt und ist nun, gemessen am aktuellen verwalteten Vermögen, mit großem Abstand der profitabelste ETF für BlackRock. Schauen Sie sich das Alter der übrigen Top 10 an. Absurd.”
- Zwar haben ETFs wie der iShares Core S&P 500 ETF ein deutlich größeres Fondsvolumen. Den gibt es aber auch schon wesentlich länger. Gemessen an seinem kurzen Bestehen ist der Bitcoin ETF der erfolgreichste ETF der Börsengeschichte.
- Derweil reißen die Zuflüsse in die Indexfonds nicht ab. Am gestrigen Montag, dem 6. Oktober, flossen 1,21 Milliarden US-Dollar in die Indexfonds von BlackRock und Co. So viel wie seit November 2024 nicht mehr.
- Mit den Bitcoin-ETFs erhalten Anlegerinnen und Anleger zwar Zugang zum Markt, Vorteile wie Zensurresistenz bieten sie aber nicht.
- Daher sollten Anleger auf regulierten Börsen wie Kraken in Bitcoin investieren. Dort lassen sich BTC einfach und kostengünstig auf eigene Wallets übertragen.
