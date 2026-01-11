Nach kurzen Zuflüssen zu Jahresbeginn verzeichnen Spot Bitcoin ETFs in der ersten vollständigen Handelswoche 2026 deutliche Mittelabzüge.

Spot Bitcoin ETFs haben die erste vollständige Handelswoche des Jahres 2026 mit Nettoabflüssen von insgesamt 681 Millionen US-Dollar beendet. Das geht aus Daten der Analyseplattform SoSoValue hervor.

Zwischen Dienstag und Freitag registrierten die Produkte vier Handelstage in Folge mit Mittelabzügen, die frühe Zuflüsse zu Jahresbeginn überkompensierten. Der höchste Tagesabfluss entfiel auf den Mittwoch mit 486 Millionen US-Dollar, gefolgt von 398,9 Millionen US-Dollar am Donnerstag und 249,9 Millionen US-Dollar am Freitag.

Zuvor hatten Spot-Bitcoin-ETFs zum Jahresauftakt noch Zuflüsse verbucht. Am 2. Januar lagen diese bei 471,1 Millionen US-Dollar, am 5. Januar folgten weitere 697,2 Millionen US-Dollar. In der Wochenbetrachtung überwogen jedoch die Abflüsse deutlich.

Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich bei Spot Ether ETFs. Diese verzeichneten auf Wochensicht Nettoabflüsse von rund 68,6 Millionen US-Dollar. Das gesamte verwaltete Vermögen belief sich zum Wochenschluss auf etwa 18,7 Milliarden US-Dollar.

Auch bei den Spot XRP ETFs kam es zu den ersten Abflüssen seit Handelsstart.

Trotz der Abflüsse im ETF-Segment meldeten US-Großbanken weitere Aktivitäten. Morgan Stanley reichte bei der US-Börsenaufsicht SEC Anträge für zwei Spot Krypto ETFs ein, die Bitcoin und Solana abbilden sollen.

