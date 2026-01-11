App herunterladen
Zu Jahresbeginn 

Kapitalflucht trifft Bitcoin ETFs hart – riskante Stimmung dominiert zum Jahresstart

Nach kurzen Zuflüssen zu Jahresbeginn verzeichnen Spot Bitcoin ETFs in der ersten vollständigen Handelswoche 2026 deutliche Mittelabzüge.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs90,160.00 $-0.82 %
Trotz zwischenzeitlicher Schwankungen verlief 2025 für Krypto-ETFs insgesamt positiv.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Bitcoin ETFs starten negativ ins neue Jahr
  • Spot Bitcoin ETFs haben die erste vollständige Handelswoche des Jahres 2026 mit Nettoabflüssen von insgesamt 681 Millionen US-Dollar beendet. Das geht aus Daten der Analyseplattform SoSoValue hervor.
  • Zwischen Dienstag und Freitag registrierten die Produkte vier Handelstage in Folge mit Mittelabzügen, die frühe Zuflüsse zu Jahresbeginn überkompensierten. Der höchste Tagesabfluss entfiel auf den Mittwoch mit 486 Millionen US-Dollar, gefolgt von 398,9 Millionen US-Dollar am Donnerstag und 249,9 Millionen US-Dollar am Freitag.
  • Zuvor hatten Spot-Bitcoin-ETFs zum Jahresauftakt noch Zuflüsse verbucht. Am 2. Januar lagen diese bei 471,1 Millionen US-Dollar, am 5. Januar folgten weitere 697,2 Millionen US-Dollar. In der Wochenbetrachtung überwogen jedoch die Abflüsse deutlich.
  • Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich bei Spot Ether ETFs. Diese verzeichneten auf Wochensicht Nettoabflüsse von rund 68,6 Millionen US-Dollar. Das gesamte verwaltete Vermögen belief sich zum Wochenschluss auf etwa 18,7 Milliarden US-Dollar.
  • Auch bei den Spot XRP ETFs kam es zu den ersten Abflüssen seit Handelsstart.
  • Trotz der Abflüsse im ETF-Segment meldeten US-Großbanken weitere Aktivitäten. Morgan Stanley reichte bei der US-Börsenaufsicht SEC Anträge für zwei Spot Krypto ETFs ein, die Bitcoin und Solana abbilden sollen.

Empfohlenes Video
MicroStrategy bleibt im MSCI – Bitcoin & Altcoins vor dem nächsten Move?
