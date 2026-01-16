App herunterladen
Nexo will wieder in den US-Markt einsteigen 

Kalifornien verhängt Geldstrafe gegen Lending-Dienst Nexo

Während sich die SEC zu einer Krypto-freundlichen Behörde gewandelt hat, verfolgt die kalifornische Finanzaufsicht weiterhin Krypto-Delinquenten.

David Scheider
Eine Waage, die Gerechtigkeit symbolisieren soll

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nexo will in den USA wieder einen Fuß in die Tür bekommen
  • Die kalifornische Finanzaufsicht DFPI (Department of Financial Protection and Innovation) hat die Krypto-Plattform Nexo mit einer Geldstrafe von 500.000 US-Dollar belegt. Grund sind tausende nicht lizenzierte, krypto-besicherte Kredite, die der Lending-Dienst zwischen 2018 und 2022 an mindestens 5.456 Einwohner Kaliforniens vergeben haben soll.
  • Laut den Behörden verfügte Nexo Capital Inc. dabei weder über die erforderliche staatliche Lizenz noch prüfte das Unternehmen die Rückzahlungsfähigkeit, bestehende Schulden oder die Bonität der Kreditnehmer.
  • Außerdem muss das Unternehmen innerhalb von 150 Tagen sämtliche Vermögenswerte kalifornischer Kunden auf eine lizenzierte US-Tochtergesellschaft übertragen. Die Maßnahme kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: Erst kürzlich hatte das Unterhehmen signalisiert, nach dem Rückzug im Jahr 2022 wieder in den US-Markt eintreten zu wollen.
  • Bereits 2023 zahlte das Unternehmen insgesamt 45 Millionen US-Dollar an Vergleichszahlungen an die SEC und mehrere Bundesstaaten. Die erneute Strafe dürfte die Ambitionen des Lending-Dienstes in den USA weiter erschweren.
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
