- Ethena, Emittent des größten dezentralen US-Dollar-Stablecoins, USDe, geht eine Partnerschaft mit Jupiter ein, um mit JupUSD einen nativen Solana-basierten Stablecoin auf den Markt zu bringen.
- Der Token-Launch ist für das vierte Quartal geplant. Als Teil der Vereinbarung plant Jupiter, etwa 750 Millionen USDC aus seinem Liquidity Provider Pool schrittweise in JupUSD umzuwandeln, sagte ein Vertreter.
- Weiter erklärt er, dass JupUSD in das gesamte Jupiter-Ökosystem integriert wird: “Als Teil der Integration wird JupUSD als (1) Sicherheit in der dezentralen Perpetuals-Börse von Jupiter verwendet werden können; (2) ein primärer Stablecoin für unsere Handelsschnittstellen und Jup Mobile; (3) ein wichtiger Liquiditäts-Hub auf Jupiter Lend; (4) ein Liquiditäts-Pairing-Token auf Meteora, einem wichtigen DEX-Partner von Jupiter; und (5) alle kommenden neuen Produkte innerhalb des Jupiter-Ökosystems”.
- Der Schritt stellt für Ethena auch eine bedeutende Expansion auf Solana dar. Gegenüber Platzhirsch Ethereum hat die Blockchain in Hinsicht auf den Stablecoin-Supply noch deutlich das Nachsehen.
- “Stablecoins haben echten Product-Market-Fit onchain bewiesen, und wir glauben, der Sektor wird von hier um 10-100x steigen,” erklärte Jupiter-Mitgründer Siong Ong. “JupUSD stellt für Jupiter einen großen Schritt nach vorne dar”.
- Bei der Markteinführung wird JupUSD “zu 100 Prozent durch USDtb gedeckt sein”. Der US-Dollar-Stablecoin wurde 2024 eingeführt und investiert in erster Linie in den tokenisierten USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) von BlackRock. Es besteht jedoch “das Potenzial, mit der Zeit auf USDe-Backing zu migrieren”, sagte der Vertreter.
- USDe ist das Flagschiffprodukt von Ethenas Stablecoin-Flotte mit einer Marktkapitalisierung von knapp 15 Milliarden US-Dollar.
