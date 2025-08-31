- Seit Wochen stiehlt Ethereum Bitcoin die Show. Allein im August legte der ETH/BTC-Chart um über 40 Prozent zu. Für Consensys CEO Joseph Lubin dürfte die zweitwertvollste Kryptowährung aber noch längst nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft haben.
- In einem Post auf X schreibt er:”ETH wird nochmal 100x machen, wahrscheinlich sogar mehr.”
- Grundlage für seine bullishe Einstellung: eine jüngste Prognose des Chef-Analysten von Fundstrat Tom Lee. Der hatte vor kurzem in einem Podcast unter anderem einen zehn Jahre andauernden Bullenmarkt vorausgesagt.
- Ein Hauptargument für seinen Optimismus sieht Lubin in der Wall Street. Große Player aus der Finanzbranche wie JPMorgan würden nicht umher kommen, langfristig auf die Infrastruktur von Ethereum umzusteigen.
- “Sie (JPMorgan, Anm.d.Red.) müssen zu einer TradFi-Firma werden, die auf dezentralen Weichen operiert”, erklärt der Consensys-Chef. Das beinhalte neben Staking und der generellen Partizipation im DeFi-Space auch das Betreiben von Nodes und L2s.
- Tatsächlich äußerte sich die US-Großbank Mitte August positiv über Ethereum. Das Netzwerk dürfte vor allem vom Stablecoin-Boom profitieren, schrieb JPMorgan in einem Bericht. Ob das Finanzinstitut aber deshalb direkt das gesamte operative Geschäft auf die Ethereum-Blockchain umziehen wird, bleibt fraglich.
- Sollte Lubin mit seiner Prognose recht behalten, würde Ethereum eine Marktkapitalisierung von 53 Billionen US-Dollar erreichen. Damit wäre die Kryptowährung fast doppelt so wertvoll wie Gold heute.
- Die jüngste Performance haben im Krypto-Space nun wieder Spekulationen losgetreten, wonach Ethereum Bitcoin als wertvollste Kryptowährung ablösen könnte. Wie realistisch das ist, lest ihr hier: Krypto-Report enthüllt: Wie Ethereum langfristig Bitcoin überflügeln könnte
- Wie es mit ETH Kurs-technisch weitergehen könnte, lest ihr hier: Ethereum: Der Ether-Kurs trotzt der Schwäche am Krypto-Markt
