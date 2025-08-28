App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.95 T $
Bitcoin-Kurs112,128.00 $0.13%
Ethereum-Kurs4,460.92 $-2.42%
XRP-Kurs2.97 $-1.67%
Cardano-Kurs0.848623 $-1.72%
Solana-Kurs210.72 $1.93%
Dogecoin-Kurs0.220814 $0.26%
BNB-Kurs869.90 $1.01%
Polkadot-Kurs3.90 $0.68%
IOTA-Kurs0.197939 $0.47%
Official Trump-Kurs8.50 $0.67%
TRON-Kurs0.342927 $-1.38%
Stellar-Kurs0.375655 $-1.93%

Kursanalyse Ethereum: Der Ether-Kurs trotzt der Schwäche am Krypto-Markt

Ethereum kann sich in den letzten Tagen berappeln. Ob die Bullen einen neuen Sprung in Richtung Allzeithoch initiieren können, hängt von folgenden Faktoren ab. Ein Blick auf den Chart.

Stefan Lübeck
Teilen
Ethereum-Kurs4,460.92 $-2.42 %
Bitcoin kaufen
Eine goldene Ethereum-Münze mit dem Ethereum-Symbol ist auf einem Platinenhintergrund platziert und steht für die Kryptowährung Ethereum und die Blockchain-Technologie.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs des Altcoin Ethereum (ETH) befindet sich weiterhin in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kursmarken von den Bullen nicht mehr aufgegeben werden dürfen
  • Warum eine Trendfortsetzung gen Norden erst bei einem nachhaltigen Sprung über das 2021er Allzeithoch wahrscheinlich wird
  • Wieso dem Käuferlager die Zeit davon laufen könnte

Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf ein frisches Allzeithoch bei 4.958 US-Dollar konsolidierte der Kurs von Ethereum (ETH) zu Wochenbeginn zurück bis an die 20-Tagelinie EMA20 bei 4.320 US-Dollar. Ausgehend von diesem Niveau erholte sich der Ether-Kurs bis an den Widerstand bei 4.605 US-Dollar, verpasste bislang aber eine nachhaltige Rückeroberung. Trotz neuer Inflows bei den Ethereum Spot-ETFs gelang es den Bullen in den letzten Tagen nicht, den Widerstandsbereich um die Tagesschlusskurse der letzten Handelswoche wieder ins Visier zu nehmen. Welche Chartmarken für eine Vorentscheidung kurz- und mittelfristig in den Blick der Anleger geraten, zeigt diese Kursanalyse.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Hyperliquid-Logo
"On-Chain-Binance" unter der LupeHyperliquid: Arthur Hayes prognostiziert HYPE-Kurs von über 5.000 US-Dollar – wie realistisch ist das?
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
Neue KI von OpenAIChatGPT-5: So sieht das ideale Krypto-Portfolio laut KI aus
Bayrische Flagge
Bitcoin kritisch, Blockchain im FokusBitcoin und Bayern: So denkt der Freistaat über Krypto und Co.
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Cronos
0.301443 $
16.19%
Ethena
0.656927 $
6.39%
Mantle
1.27 $
6.32%
Injective
13.87 $
3.62%
KuCoin
13.60 $
3.34%
Four
3.66 $
2.90%
Pi Network
0.350815 $
2.48%
Jito Staked SOL
258.53 $
2.00%
Binance Staked SOL
225.46 $
1.97%
Chainlink
24.73 $
1.96%
Hyperliquid
46.16 $
-5.54%
Kinetiq Staked HYPE
46.32 $
-5.22%
Sky
0.064081 $
-4.02%
Aave
316.22 $
-2.82%
Bittensor
326.25 $
-2.57%
Ethereum
4,460.92 $
-2.42%
StakeWise Staked ETH
4,695.21 $
-2.39%
Kelp DAO Restaked ETH
4,681.14 $
-2.38%
WETH
4,465.12 $
-2.37%
Wrapped eETH
4,782.40 $
-2.34%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren