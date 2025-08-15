- Laut J.P. Morgan bietet Ethereum den direktesten Zugang, um vom erwarteten explosionsartigen Wachstum des Stablecoin-Markts zu profitieren. Über 264 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung entfallen auf Stablecoins wie USDT und USDC.
- Ein Großteil der Transaktionsvolumina läuft über die Ethereum-Blockchain. Ethereum-basierte Stablecoins wickelten im vergangenen Monat 3,48 Billionen US-Dollar an Transfers ab – ein Plus von 16,2 Prozent gegenüber dem Vormonat.
- Während Bitcoin als “digitales Gold” positioniert bleibt, sehen die Analysten in Ethereum eine blockchainbasierte Settlement-Ebene mit realer Zahlungsnutzung. Trotz steigender Aktivität verharren die durchschnittlichen Gas Fees bei rund 0,83 gwei.
- Immer mehr Finanz- und Techriesen drängen in den Stablecoin-Markt: PayPal mit PYUSD, Robinhood mit einem geplanten USD-Token, Bank of America mit einer internen Abwicklungswährung und JPMorgan mit der international expandierenden JPM Coin. Stablecoins entwickeln sich damit zum strategischen Werkzeug im globalen Zahlungsverkehr.
- Mit dem Clarity for Payment Stablecoins Act (kurz: CLARITY) hat die US-Regierung unter Donald Trump klare Regeln geschaffen: vollständige Reserven, regelmäßige Prüfungen und strikte Trennung von Kundengeldern. Ziel ist es, Stablecoins sicher und reguliert zu etablieren, ohne staatlichen Retail-CBDC.
- Kurs fast auf Rekordhoch: Ethereum stieg in den vergangenen 7 Tagen um über 12 Prozent und erreichte ein neues Allzeithoch bei 4.800 US-Dollar. Aktuell legt der Kurs bei 4.400 US-Dollar.
- Standard Chartered hob sein Ethereum-Kursziel auf 7.500 US-Dollar bis 2025 und 25.000 US-Dollar bis 2028 an, fast doppelt so hoch wie die bisherige Prognose. ChatGPT prognostiziert einen Kurs zwischen 5.100 US-Dollar und 5.400 US-Dollar bis Ende des Jahres.
