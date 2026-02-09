- Der Erdrutschsieg von Premierministerin Sanae Takaichi bei den japanischen Parlamentswahlen hat am Montag eine massive Rallye an den Finanzmärkten ausgelöst. Der Nikkei 225 wurde mit einem Kursplus von rund 4,3 Prozent auf ein neues Rekordhoch katapultiert, Gold eroberte die Marke von 5.000 US-Dollar zurück und auch Bitcoin kann zulegen – wenn auch nur leicht.
- Die Krypto-Leitwährung notiert aktuell bei knapp unter 71.000 US-Dollar und damit knapp 1,5 Prozent höher als vor 24 Stunden. Ethereum wird weiterhin bei 2.000 US-Dollar gehandelt, XRP kann rund 1 Prozent zulegen, Solana steht dagegen rund 1 Prozent tiefer.
- Da Takaichis Regierungspartei nun über eine Zweidrittel-Mehrheit verfügt, setzen Investoren auf eine ungehinderte Umsetzung ihrer als “Sanaenomics” bekannten Wirtschaftsagenda. Diese basiert auf aggressiven Staatsausgaben und einer Fortführung der ultralockeren Geldpolitik.
- Während der japanische Aktienmarkt von den Aussichten auf massive Konjunkturpakete profitierte, führten die damit verbundenen Inflationssorgen und die Schwäche des Yen auch zu einer Flucht in Sachwerte.
- Zwar untergräbt die Kombination aus fiskalischer Expansion und lockerer Geldpolitik das Vertrauen in traditionelle Fiat-Währungen, der Krypto-Markt hat jedoch noch den jüngsten Bitcoin Crash zu verdauen. Experten erwarten, dass die starke wirtschaftliche Stimulierung aus Japan die globalen Märkte noch geraume Zeit prägen und sich damit perspektivisch auch förderlich auf den Bitcoin-Kurs auswirken dürfte.
- Anleger blicken derweil auf die am Dienstag anstehende Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze. Im Laufe der Woche stehen jedoch noch weitere wichtige Termine an, die den Kurs von Bitcoin und Co. beeinflussen dürften.
