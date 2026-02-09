Die neusten Verbraucherpreisdaten sowie Daten vom US-Arbeitsmarkt könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Warum die Einzelhandelsumsätze in den USA ein wichtiges Maß für die Spendierfreudigkeit in den USA darstellen

Wieso die neusten US-Verbraucherpreisdaten relevant für die Kursentwicklung am Finanzmarkt sein werden

Weshalb die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts in den USA starke Auswirkungen auf den Krypto-Markt haben dürfte

Der Krypto-Markt muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Bitcoin (BTC) rutscht zwischenzeitlich auf ein neues Jahrestief bei 60.000 US-Dollar und beendet die Handelswoche mit einem Kursminus von acht Prozent im Bereich der 71.000 US-Dollar. Die Top-10 Altcoins Solana (SOL), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) und der Binance Coin (BNB) verlieren zweistellig im Wert und fallen allesamt auf neue Verlaufstiefs zurück. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

