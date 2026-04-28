Block gibt neue Einblicke in seine Bitcoin-Bestände. Die aktuellen Zahlen zeigen, wie stark das Unternehmen im Markt engagiert ist.

Das von Jack Dorsey geführte Unternehmen Block hat im Rahmen seines aktuellen Proof of Reserves Updates detaillierte Einblicke in seine Bestände veröffentlicht. Demnach beläuft sich der Gesamtbestand auf 28.355 Bitcoin, was einem Gegenwert von rund 2,2 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Zahlen wurden extern geprüft und sollen Transparenz über die tatsächlich gehaltenen Bestände schaffen.

Ein Großteil der Bestände entfällt auf Kundengelder. Insgesamt 19.357 Coins werden im Auftrag von Nutzern verwahrt. Der verbleibende Anteil liegt beim Unternehmen selbst. Block hält nach eigenen Angaben 8.977 Bitcoin in der eigenen Bilanz. Damit wird klar zwischen firmeneigenen Beständen und verwahrten Assets unterschieden.

Block legt geprüfte Bitcoin-Bestände offen

Mit der Veröffentlichung setzt Block auf Transparenz in einem Bereich, der in der Krypto-Industrie an Bedeutung gewinnt. Proof of Reserves soll zeigen, dass Unternehmen tatsächlich über die ausgewiesenen Bestände verfügen und Kundengelder vollständig gedeckt sind. Nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre ist dieser Nachweis für viele Marktteilnehmer entscheidend.

Die Aufteilung der Bestände zeigt zugleich die doppelte Rolle des Unternehmens. Einerseits agiert Block als Verwahrer für Kunden, andererseits hält es selbst BTC als Teil der eigenen Strategie.

“Die Menschen sollten nicht darauf vertrauen müssen, dass ihre Bitcoins existieren, sondern dies überprüfen können“, so das Unternehmen auf der Website. Und weiter: “Mithilfe von On-Chain-Signaturen kann jeder die Bestände von Block unabhängig bestätigen. Die Reserven werden aktiv verwaltet und nicht nur historisch betrachtet.”

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