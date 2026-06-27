Hacker haben Kryptowährungen im Wert von fast drei Millionen Dollar von Polymarket-Nutzern gestohlen. Betroffen waren mehrere Wallets.

Hacker erbeuten fast drei Millionen Dollar von Polymarket-Nutzern

Hacker erbeuten fast drei Millionen Dollar von Polymarket-Nutzern

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Polymarket wurde Ziel eines Phishing-Angriffs, bei dem fast drei Millionen Dollar entwendet wurden. â³

Die Angreifer nutzten einen externen Dienstleister, um auf Nutzer-Wallets zuzugreifen. â³

Polymarket hat die Sicherheitslücke geschlossen und Entschädigungen für betroffene Nutzer zugesagt.

Dies ist bereits der zweite Sicherheitsvorfall innerhalb weniger Wochen für die Plattform.

Die Prognoseplattform Polymarket ist Ziel eines Phishing-Angriffs geworden. Nach Angaben des Unternehmens verschafften sich die Angreifer über einen externen Dienstleister Zugriff auf Teile der Plattform. Betroffen waren mehrere Nutzer-Wallets.

Nach Einschätzung des Blockchain-Analysten Specter wurden dabei Kryptowährungen im Wert von rund 2,94 Millionen US-Dollar aus mindestens elf Wallets entwendet. Polymarket teilte mit, die Sicherheitslücke inzwischen geschlossen zu haben.

It appears there may be a phishing attack targeting Polymarket users, with estimated losses of $2.94M so far.



The attacker has drained funds from 11+ victim wallets holding PUSD, swapped the stolen assets for ETH, and consolidated the proceeds into the following address:… pic.twitter.com/6WfS0JhdDG — Specter (@SpecterAnalyst) June 25, 2026

Polymarket sagt vollständige Entschädigung zu

Das Unternehmen kündigte an, sämtliche betroffenen Nutzer vollständig zu entschädigen. Weitere Details zum Ablauf nannte Polymarket zunächst nicht. Nach eigenen Angaben war die Plattform selbst nicht kompromittiert, die Attacke sei über einen externen Dienstleister erfolgt.

Es ist bereits der zweite Sicherheitsvorfall innerhalb weniger Wochen. Erst im Mai hatte Polymarket einen Angriff im Umfang von rund 700.000 US-Dollar öffentlich gemacht. Damals war ein veralteter private Key für interne Transaktionen kompromittiert worden.