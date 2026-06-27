Die Prognoseplattform Polymarket ist Ziel eines Phishing-Angriffs geworden. Nach Angaben des Unternehmens verschafften sich die Angreifer über einen externen Dienstleister Zugriff auf Teile der Plattform. Betroffen waren mehrere Nutzer-Wallets.
Nach Einschätzung des Blockchain-Analysten Specter wurden dabei Kryptowährungen im Wert von rund 2,94 Millionen US-Dollar aus mindestens elf Wallets entwendet. Polymarket teilte mit, die Sicherheitslücke inzwischen geschlossen zu haben.
Polymarket sagt vollständige Entschädigung zu
Das Unternehmen kündigte an, sämtliche betroffenen Nutzer vollständig zu entschädigen. Weitere Details zum Ablauf nannte Polymarket zunächst nicht. Nach eigenen Angaben war die Plattform selbst nicht kompromittiert, die Attacke sei über einen externen Dienstleister erfolgt.
Es ist bereits der zweite Sicherheitsvorfall innerhalb weniger Wochen. Erst im Mai hatte Polymarket einen Angriff im Umfang von rund 700.000 US-Dollar öffentlich gemacht. Damals war ein veralteter private Key für interne Transaktionen kompromittiert worden.