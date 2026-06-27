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Angriff auf Polymarket 

Hacker erbeuten fast drei Millionen Dollar von Polymarket-Nutzern

Hacker haben Kryptowährungen im Wert von fast drei Millionen Dollar von Polymarket-Nutzern gestohlen. Betroffen waren mehrere Wallets.

Moritz Draht
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Das Bild zeigt ein Smartphone mit dem Polymarket-Logo auf dem Display. Das Gerät liegt auf der Tastatur eines Laptops und ist in violett-blaues Licht getaucht. Der Fokus liegt auf dem Logo der Prognoseplattform, während der Hintergrund unscharf bleibt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Polymarket wurde Ziel eines Hackerangriffs

Die Prognoseplattform Polymarket ist Ziel eines Phishing-Angriffs geworden. Nach Angaben des Unternehmens verschafften sich die Angreifer über einen externen Dienstleister Zugriff auf Teile der Plattform. Betroffen waren mehrere Nutzer-Wallets.

Nach Einschätzung des Blockchain-Analysten Specter wurden dabei Kryptowährungen im Wert von rund 2,94 Millionen US-Dollar aus mindestens elf Wallets entwendet. Polymarket teilte mit, die Sicherheitslücke inzwischen geschlossen zu haben.

Polymarket sagt vollständige Entschädigung zu

Das Unternehmen kündigte an, sämtliche betroffenen Nutzer vollständig zu entschädigen. Weitere Details zum Ablauf nannte Polymarket zunächst nicht. Nach eigenen Angaben war die Plattform selbst nicht kompromittiert, die Attacke sei über einen externen Dienstleister erfolgt.

Es ist bereits der zweite Sicherheitsvorfall innerhalb weniger Wochen. Erst im Mai hatte Polymarket einen Angriff im Umfang von rund 700.000 US-Dollar öffentlich gemacht. Damals war ein veralteter private Key für interne Transaktionen kompromittiert worden.

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